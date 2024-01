Goldbach baut eigenes Netzwerk aus

Konkret: Auf der Wiener Straße, der einzigen Ein- und Ausfahrtstraße von und nach Wien. Dort erwarb man einen LED Screen. Dabei wechselt die VideoWall automatisch nach Tageszeit die Ausrichtung der Werbebotschaften. Morgens Richtung Wien, abends nach Klosterneuburg.

Mit dem Neuzugang werden die entsprechenden Standorte an Haupteinfahrtsrouten am Josef Palme Platz (Nähe Auhof), B17 Guntramsdorf, Brunn am Gebirge (Wiener Straße/Brunner Straße) und Fischamend ergänzt. „Der stark frequentierte neue Standort liegt einerseits an einer der wichtigsten Pendler-Ein- und Ausfahrt-Straßen Wiens und ist damit ein bedeutender Puzzlestein bei nationalen oder regionalen Kampagnen in und um Wien und ist andererseits auch für lokale Zielgruppenansprachen wichtig. Er bietet somit nationale und lokale Relevanz in Symbiose. Der Screen ist dabei aufgrund des speziellen Aufbaus des Standorts auch für Sonderinstallationen bzw. Sonderwerbeformen prädestiniert“, so Goldbach Austria Sales Director Marcus Zinn über den Neuerwerb.

In den letzten drei Monaten wurde das eigene Goldbach-Netzwerk um 15 neue Stellen erweitert. Der aktuelle Ausbau-Schwerpunkt liegt dabei auf Wien inklusive Einzugsgebiet. In den Bundesländern wurden neue Goldbach-Screens in Vöcklabruck, Hollabrunn, Gmunden, Lienz, Kapfenberg und Neusiedl am See aufgestellt.