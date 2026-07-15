German Brand Award für Vossen-Jubiläumskonzept

Die Traditionsmarke Vossen wurde beim German Brand Award 2026 als „Winner“ in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Communication – Brand Events“ ausgezeichnet. Prämiert wurden die Markenführung anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums sowie das außergewöhnliche Eventkonzept, mit dem die Geschichte des Unternehmens auf innovative und emotional geprägte Weise inszeniert wurde. Der German Brand Award zählt zu den bedeutenden Auszeichnungen für ganzheitliche Markenarbeit im deutschsprachigen Raum. Er würdigt erfolgreiche Strategien, Kampagnen und Projekte, die Marken nachhaltig positionieren und weiterentwickeln.

Jubiläumskampagne mit Fokus auf Generationen

Im Mittelpunkt der ausgezeichneten Kampagne stand das Generationenkonzept „Vossen berührt ein Leben lang“. Damit stellte Vossen die langjährige Verbindung zwischen der Marke und den Menschen in den Mittelpunkt. Seit 100 Jahren steht das Unternehmen für hochwertige Produkte, die Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen begleiten. Vossen Handtücher sind Teil vieler alltäglicher und besonderer Momente – vom ersten weichen Handtuch für Neugeborene über die Nutzung im Familienalltag bis hin zu wohltuenden Pflegemomenten im Alter. Die Kampagne griff diese emotionale Verbindung auf und übersetzte die Werte der Marke in eine umfassende Kommunikation rund um Qualität, Nähe und Beständigkeit.

Jubiläumsgala als zentrale Inszenierung

Ein wesentlicher Bestandteil der Kampagne war die Jubiläumsgala am österreichischen Produktionsstandort Jennersdorf. Veranstaltungsort war eine ehemalige Industriehalle, die durch das kreative Konzept von Andreas Stern in eine außergewöhnliche Erlebniswelt verwandelt wurde. Im Zentrum der Location entstand ein überdimensionaler Kokon aus weichen, fließenden Stoffen. Die textile Installation machte die charakteristischen Materialien von Vossen unmittelbar erlebbar und schuf eine Atmosphäre von Geborgenheit, Eleganz und Leichtigkeit. Die Gestaltung verband Architektur, Materialität und Markenbotschaft miteinander und übertrug zentrale Werte des Unternehmens in einen emotional gestalteten Raum.

Zeitreise durch 100 Jahre Unternehmensgeschichte

Für die Jubiläumsgala wurde ein eigener Show Act entwickelt, der die Gäste auf eine Reise durch die vergangenen 100 Jahre mitnahm. Die Inszenierung verband historische Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen und Designströmungen mit den wichtigsten Stationen der Unternehmensgeschichte von Vossen. Durch das Zusammenspiel von Storytelling, künstlerischer Performance, Musik und visuellen Elementen entstand ein Erlebnis, das die Entwicklung der Marke anschaulich darstellte. Die Zeitreise stand dabei für die Verbindung von Qualität, Design und zeitloser Ästhetik – Werte, die Vossen seit einem Jahrhundert prägen.

Qualität und Regionalität als Markenwerte

Mit einem klaren Fokus auf Qualität „Made in Austria“ positioniert sich Vossen seit vielen Jahren als Premiumanbieter im Bereich Frottierwaren. Die Auszeichnung beim German Brand Award bestätigt den eingeschlagenen Weg, zentrale Markenwerte wie Verantwortung, Regionalität und Ästhetik authentisch zu vermitteln. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Der German Brand Award zeigt uns, dass unsere strategische Markenarbeit und unsere Innovationskraft auch international wahrgenommen werden“, sagt Michael Unger, Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb bei Vossen.

(PA/red)