GB plant nächtliche Social-Media-Sperre für Teenager

Die britische Regierung will die Nutzung sozialer Medien durch ältere Jugendliche in der Nacht stärker begrenzen. Nach den am Dienstag in London vorgestellten Plänen sollen 16- und 17-Jährige Plattformen wie Instagram und TikTok zwischen Mitternacht und 6.00 Uhr künftig nur noch nutzen können, wenn sie die voreingestellte Einschränkung aktiv ändern. Zusätzlich sollen Funktionen, die Nutzer zu einer möglichst langen Verweildauer auf den Plattformen bewegen, standardmäßig ausgeschaltet werden. Dazu gehören nach Angaben der Regierung Mechanismen, die zum endlosen Weiternutzen sozialer Medien beitragen.

Schlaf und Alltag junger Menschen

Technologieministerin Liz Kendall begründete die geplanten Maßnahmen mit dem Ziel, Jugendlichen mehr ausreichenden Schlaf zu ermöglichen und ihren Alltag besser zu unterstützen. Die Regelungen sollen nach ihren Angaben dazu beitragen, dass junge Menschen sich stärker auf Schule und Ausbildung konzentrieren und mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen können. Die Umsetzung soll gesetzlich vorgeschrieben werden. Betreiber sozialer Netzwerke wären damit verpflichtet, die Einschränkungen einzuführen. Der für Online-Sicherheit zuständige Minister Kanishka Narayan kündigte bei Verstößen strenge regulatorische Maßnahmen gegen Unternehmen an.

Kritik von der Opposition

Die oppositionelle Konservative Partei äußerte Zweifel an der Wirksamkeit der Pläne. Bildungsexpertin Laura Trott erklärte, Einschränkungen, die Jugendliche problemlos selbst wieder deaktivieren könnten, würden aus ihrer Sicht keine ausreichende Wirkung erzielen. Die betroffenen Unternehmen, darunter Meta und TikTok, äußerten sich zunächst nicht zu den angekündigten Maßnahmen.

Weitere Einschränkungen geplant

Die britische Regierung hatte bereits im vergangenen Monat ein umfassenderes Verbot der Nutzung sozialer Medien für unter 16-Jährige angekündigt. Die entsprechenden Regelungen sollen bis Ende des Jahres in das Parlament eingebracht werden und im Frühjahr 2027 in Kraft treten. Die Diskussion über strengere Zugangsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche auf sozialen Plattformen wird international zunehmend intensiver. Mehrere Länder, darunter Australien, Frankreich und Italien, haben bereits Einschränkungen für junge Nutzer eingeführt oder angekündigt. Auch in Österreich plant die Regierung ein Verbot der Nutzung sozialer Medien für Kinder unter 14 Jahren.

(APA/red)