Führungswechsel in der Fachgruppe Werbung Wien

Nach den Wirtschaftskammerwahlen 2025 kommt es zu einem Führungswechsel in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Das Team Werbung Wien, das politisch dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV Wien) zugeordnet ist, konnte sich in der Wahl durchsetzen und stellt nun die neue Leitung der Fachgruppe.

Das Team Werbung Wien besteht laut eigener Aussage aus Designern, Textern und Agenturinhabern, die in der Wiener Kommunikationsbranche tätig sind. Sie betonen, keine Berufspolitiker zu sein, sondern sich neben ihrer beruflichen Tätigkeit für die Fachgruppe zu engagieren, um die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern. Ihr Fokus liege auf der Unterstützung von Ein-Personen-Unternehmen und kleinen Betrieben, der Förderung von Vernetzung sowie der Umsetzung von Projekten für mehr Fairness und Transparenz in der Branche.

Marko Fischer, Spitzenkandidat des SWV Wien, äußerte sich erfreut über das Wahlergebnis: “Das ist ein sensationelles Wahlergebnis. Wir konnten mit unserem Einsatz in den letzten Monaten zusätzliche fünf Fachgruppen für uns gewinnen.” Fischer betonte, dass dieser Erfolg auf die kontinuierliche Arbeit des SWV Wien zurückzuführen sei, insbesondere in den Bereichen Bürokratieabbau, soziale Absicherung und die Stärkung von Klein- und Mittelbetrieben (KMU).

Jürgen Bauer, der bisherige Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien, hatte dieses Amt seit Juni 2020 inne. Bauer ist seit 15 Jahren selbstständig und gründete 2007 die Werbe- und Marketingagentur Omnes, die er anfangs als Einzelunternehmer führte. Während seiner Amtszeit setzte er sich für die Vernetzung der Wiener Kommunikationsunternehmen ein und betonte die Bedeutung der Interessenvertretung innerhalb der Wirtschaftskammer. Mit dem Wechsel an der Spitze der Fachgruppe endet seine Amtsperiode, während das Team Werbung Wien neue Akzente setzen möchte.

Neben der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation konnte der SWV Wien auch in den Fachgruppen Gastronomie, Friseure, Fahrzeugtechnik und Bauhilfsgewerbe den ersten Platz erringen. Damit bestätigt sich der Verband als eine der prägenden wirtschaftspolitischen Kräfte in Wien. Der Wahlerfolg in diesen Branchen verdeutlicht die wachsende Unterstützung für den SWV Wien und seine wirtschaftspolitischen Forderungen, insbesondere in Bereichen wie faire Steuerpolitik, die Modernisierung der Lehrlingsausbildung und die Förderung von Kleinstunternehmen.

Ein zentrales Thema für die Zukunft bleibt laut Fischer die Modernisierung der Lehrausbildung, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hier fordert der SWV Wien gezielte Investitionen in Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe, um die Ausbildung junger Talente sicherzustellen.

Der Wechsel in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation markiert somit nicht nur einen politischen Erfolg für den SWV Wien, sondern könnte auch eine Neuausrichtung der wirtschaftlichen Interessenvertretung in Wien bedeuten. Mit dem Fokus auf Bürokratieabbau, soziale Sicherheit und moderne Technologien will der SWV Wien die wirtschaftliche Zukunft der Stadt aktiv mitgestalten.

(PA/red)