Führungswechsel bei der PMG zum Jahresende

Bei der PMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG steht zum Jahresende ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Ingo Kästner verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch und geht in den Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmt Natascha Thomas, bislang stellvertretende Geschäftsführerin. Désirée von Domarus wird künftig als Kaufmännische Leiterin mehr Verantwortung übernehmen. Sie erhält Prokura und ist damit auch an der wirtschaftlichen Steuerung des Unternehmens beteiligt.

Kästner geht nach vielen Jahren

In Kästners Zeit als Geschäftsführer wurden neue Geschäftsfelder aufgebaut und digitale Angebote weiterentwickelt. Auch die Position der PMG im Bereich Medienbeobachtung, Pressespiegel und Medienanalysen wurde ausgebaut. „Ich freue mich sehr, die Verantwortung an Natascha Thomas zu übergeben“, sagt Kästner. Sie kenne das Unternehmen, den Markt und die Kunden seit vielen Jahren und bringe damit gute Voraussetzungen für die weitere Arbeit mit. Thomas ist seit sechs Jahren stellvertretende Geschäftsführerin und verantwortet Vertrieb, Marketing und Business Development. Zuvor war die Diplom-Kommunikationsforscherin unter anderem bei der AFP GmbH, dem SID Sport-Informations-Dienst und Axel Springer tätig.

Neue Projekte mit digitalen Schwerpunkten

Zu den aktuellen Vorhaben der PMG gehören das Presseportal für Schulen und Media4AI. Das Schulportal soll Lehrkräften und Bildungseinrichtungen journalistische Inhalte für den Unterricht zugänglich machen. Mit Media4AI arbeitet die PMG an Lösungen für die rechtssichere Nutzung lizenzierter Medieninhalte in internen KI-Anwendungen. Die Gesellschaftervertretung dankt Kästner für seine langjährige Arbeit. Olivera Kipcic, Vorsitzende der Gesellschaftervertretung, hebt dabei insbesondere seinen unternehmerischen Weitblick und seinen Beitrag zur Entwicklung der PMG hervor. Alexandra Braun, stellvertretende Vorsitzende, bezeichnet den Wechsel als Zeichen für Kontinuität und die weitere Entwicklung des Unternehmens.

(PA/red)