Frisches Führungsteam zum Jubiläum des PRVA

Der Public Relations Verband Austria (PRVA) hat seine Führungsstruktur neu aufgestellt und blickt mit einem ambitionierten Programm auf ein besonderes Jubiläumsjahr. Bei der Generalversammlung am 26. März wurde ein neues Vorstandsteam gewählt, das den Verband bis 2027 in eine kommunikative Zukunft führen soll. Mit der designierten Austrian-Airlines-Kommunikationschefin Ingrid Gogl an der Spitze setzt der PRVA auf Kontinuität, strategische Weiterentwicklung und stärkere Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit.

Verstärkung mit Profil

Neu im Vorstand sind Oliver Heiss (Sayo Brand Advisors) als Finanzreferent sowie Christina Brandenstein (Brandenstein Communications) und Kilian von Dallwitz (kvd communication) als Vorstandsmitglieder. Sie ergänzen das bestehende Team um Präsidentin Ingrid Gogl, die ab 1. April die Leitung der Unternehmenskommunikation von Austrian Airlines übernimmt, sowie die Vizepräsidenten Johannes Angerer (Medizinische Universität Wien) und Ruth Strobl (Wiener Stadtwerke) sowie Vorstandsmitglied Elisabeth Dal-Bianco (Ikea).

„Wir stehen für ein zeitgemäßes Verständnis von Kommunikation und wollen den Verband inhaltlich und strukturell weiterentwickeln“, betont Gogl. Neben dem Ausbau des Netzwerks und der Services setzt das neue Team Schwerpunkte auf Weiterbildung, Nachwuchsförderung, ethische Standards und digitale Innovationskraft.

50 Jahre PRVA

Der Verband feiert 2025 sein 50-jähriges Bestehen – und nimmt das Jubiläum zum Anlass, den gesellschaftlichen Stellenwert von Public Relations in den Mittelpunkt zu rücken. Monatliche Themenschwerpunkte beleuchten aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen der Kommunikationsbranche, darunter digitale Transformation, ethische Kommunikation und neue Rollenbilder für PR-Schaffende. „Das Jubiläum ist mehr als ein Rückblick – es ist ein Aufruf zur aktiven Mitgestaltung der Zukunft unserer Branche“, so Gogl.

Ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr ist der neue Kommunikationskongress „KomKon“, der am 7. Mai 2025 im Wiener Tech Gate Premiere feiert. Die gemeinsam mit der APA organisierte Veranstaltung löst den bisherigen #ktag ab und positioniert sich als neuer Fixpunkt im österreichischen Kommunikationskalender. Diskurs, Austausch und Reflexion zu den drängendsten Themen der Branche stehen dabei im Zentrum. Tickets und Informationen sind unter kommunikationskongress.at erhältlich.

Mit rund 800 Mitgliedern ist der PRVA die zentrale Interessenvertretung für Kommunikationsprofis in Österreich. Der Verband versteht sich als Plattform für Vernetzung, Weiterbildung und Qualitätsentwicklung – und setzt sich seit 1975 für eine verantwortungsvolle, strategisch fundierte Kommunikation ein. Unterstützt wird die Verbandsarbeit von namhaften Partnerunternehmen wie A1, APA-COMM, IKEA, Wiener Stadtwerke oder Observer.

Fotohinweis:

.v.l.n.r.: Kilian von Dallwitz (Vorstandsmitglied), Ruth Strobl (Vizepräsidentin), Ingrid Gogl (Präsidentin), Elisabeth Dal-Bianco (Vorstandsmitglied), Oliver Heiss (Finanzreferent), Christina Brandenstein (Vorstandsmitglied), nicht im Bild: Johannes Angerer (Vizepräsident)

