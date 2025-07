Neue OBS-Chefin soll Kundenbeziehung stärken

Gerade erst hatte Alexander Hirschbeck die Umstellung von der GIS-Gebühr auf die Haushaltsabgabe operativ bewältigt, da ist er auch schon wieder Geschichte. Der Geschäftsführer der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) übergibt die Führung an Bettina Parschalk, bisher Chefin des ORF-Kundendiensts. Offiziell „interimistisch“, inoffiziell wohl auch als Signal: Der Ton soll sich ändern – von Verwaltung zu Service.

Im März hatte Heinz Lederer, mittlerweile Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, die OBS als „Bootcamp für Gebührenzahler“ bezeichnet – ein Image, das offenbar nachhaltig war. Der Stiftungsrat forderte die Geschäftsführung auf, die OBS „dramatisch rasch“ zu einer Serviceeinrichtung umzubauen. Nun wird geliefert.

ORF-Chef Roland Weißmann lobt Parschalk als Garantin für mehr Kundenorientierung. Die neue OBS-Chefin selbst kündigt an, sie werde „stetig daran arbeiten, die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden zu verbessern“.

Die Ablöse Hirschbecks fällt in eine Phase neuer Unruhe rund um das Beitragssystem. Aktueller Anlass: Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten müssen für jeden einzelnen Standort eine eigene Haushaltsabgabe entrichten – unabhängig von Größe oder tatsächlichem Medienkonsum. In der Wirtschaft sorgt das für Protest. Viele Betriebe fühlen sich überrumpelt – und werfen der OBS mangelnde Kommunikation vor. Die Politik hat diesbezüglich schon eine Nachbesserung in Aussicht gestellt.

Hirschbeck verabschiedet sich mit Dank an sein „Top-Team“ und verweist auf eine „intensive und spannende Zeit“, in der „Millionen Haushalte“ auf das neue System umgestellt wurden. Ein geordneter Abgang. Doch die Herausforderungen bleiben: Die nächste Baustelle wartet schon – diesmal mitten in der Wirtschaft.

Kurzbiografie Mag.a Bettina Parschalk

Mag.a Bettina Parschalk studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft sowie Politikwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien. Von 1997 bis 2000 war sie Freie Mitarbeiterin bei der ORF Medienforschung und im Business Development. Von 2000 bis 2003 leitete Parschalk Marketing, Kommunikation und Kundendienst bei der ORF-Tochter GIS Gebühren Info Service GmbH. 2003 wechselte sie zu ORF DIGITAL mit den Agenden Marketing & Vertrieb sowie Smartcard-Management. Mit Jänner 2007 übernahm sie die Leitung ORF-Kundendienst und ORF DIGITAL. Parschalk ist Prokuristin und hat die operative Leitung der Gesellschaft ORF-KONTAKT Kundenservice GmbH & Co KG inne.

(APA/red)