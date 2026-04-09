Freie Medien prägen Ungarns Wahlkampf

Im Wahlkampf in Ungarn zeigt sich deutlich, welchen Einfluss unabhängige Medien und investigativer Journalismus haben können. Plattformen wie Direkt36 oder VSquare veröffentlichen regelmäßig Berichte über politische und gesellschaftliche Missstände, die große Aufmerksamkeit erzielen.

In den vergangenen Wochen sorgten mehrere Enthüllungen für Aufsehen, darunter Berichte über Umweltprobleme rund um eine Fabrik von Samsung nahe Budapest sowie mutmaßliche politische Einflussnahmen und internationale Kontakte ungarischer Regierungsmitglieder wie Péter Szijjártó. Auch Interviews mit Insidern, die Einblicke in staatliche Vorgänge geben, erreichen online ein Millionenpublikum.

Neben aufwendigen Recherchen trägt auch die kontinuierliche Berichterstattung zur politischen Dynamik bei. Journalist:innen begleiten öffentliche Auftritte von Regierungschef Viktor Orbán und berichten über ungewöhnliche Vorkommnisse rund um Wahlveranstaltungen.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen – ein Großteil der Medien steht regierungsnahen Akteuren nahe – haben sich unabhängige Angebote neu organisiert. Viele finanzieren sich über Spenden und wurden in den vergangenen Jahren neu gegründet, darunter Telex, 444 oder Magyar Hang. Besonders einflussreich ist auch das Online-Format Partizán, das mit Interviews und Livestreams ein großes Publikum erreicht.

Eine zentrale Rolle spielte die freie Presse auch beim politischen Aufstieg von Péter Magyar. Ausgelöst durch Medienberichte über eine umstrittene Begnadigung durch Katalin Novák entwickelte sich eine politische Dynamik, die schließlich zum Rücktritt mehrerer Spitzenpolitiker führte. In diesem Umfeld gelang es Magyar, sich als neue politische Kraft zu etablieren und mit seiner Partei große Zustimmung zu gewinnen.

Insgesamt zeigt sich, dass unabhängiger Journalismus trotz schwieriger Bedingungen eine wichtige Rolle im politischen Wettbewerb Ungarns spielt und maßgeblich zur Meinungsbildung beiträgt.

APA/Red.