FM sagt Danke und startet neu als Teil von FaktuM

Zwei Fachmedien – ein gemeinsames Ziel: Unser Fachmagazin FM, das über viele Jahre hinweg fundiert und engagiert über Themen aus Gastronomie und Hotellerie berichtet hat, wird ab sofort in unser Touristikmagazin FaktuM integriert.

Auch wenn FM als eigenständiges Magazin formal nicht mehr erscheint, bleiben unsere redaktionelle Linie, unser Blick auf die Gastro- und Hotelbranche sowie unser Netzwerk erhalten. Für unsere Leser heißt das: Sie finden künftig die gewohnten Inhalte aus der Welt von Gastronomie und Hotellerie in FaktuM.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei all jenen bedanken, die FM in den vergangenen Jahrzehnten begleitet, gelesen, unterstützt und mitgestaltet haben. Ihr Interesse, Ihre Impulse und Ihre Treue haben FM zu dem gemacht, was es war – und was es auch künftig bleiben wird: eine engagierte Stimme der Branche.

Alle bisherigen Online-Artikel und das Archiv der FM-Printausgaben finden Sie nun unter: archiv.fm-online.at

Die gebündelten Inhalte aus Gastronomie, Hotellerie und Touristik stehen Ihnen künftig unter www.faktum.at zur Verfügung.