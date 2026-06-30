Fäkal-Fußball

Österreichs WM-Team hätte es gegen Algerien beinahe verschissen.

Folgerichtig macht Herbert „Schneckerl“ Prohaska nun Werbung für Hundekotentsorgung.

Deutschland und Holland sind ausgeschieden: Scheiße.

Wenn wir Spanien (womöglich) schlagen, dann steht der legendäre, darauf folgende Spruch für mich schon jetzt fest:

Nach „I wer narrisch“ und „Bist du deppert“ kann der nur lauten:

„Ich scheiß mich an.“

Fragt sich nur, wie das dann entsorgt wird.

Aber dem Pariasek fällt da sicher etwas ein …