Fäkal-Fußball
Mit der Headline „Verkackt – Pariasek und Herzog außer Rand und Band“ gibt die Tageszeitung „Heute“ die Richtung vor.
Österreichs WM-Team hätte es gegen Algerien beinahe verschissen.
Folgerichtig macht Herbert „Schneckerl“ Prohaska nun Werbung für Hundekotentsorgung.
Deutschland und Holland sind ausgeschieden: Scheiße.
Wenn wir Spanien (womöglich) schlagen, dann steht der legendäre, darauf folgende Spruch für mich schon jetzt fest:
Nach „I wer narrisch“ und „Bist du deppert“ kann der nur lauten:
„Ich scheiß mich an.“
Fragt sich nur, wie das dann entsorgt wird.
Aber dem Pariasek fällt da sicher etwas ein …