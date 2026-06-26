EU prüft strengere Regeln für Cloud-Anbieter

Die EU-Kommission erwägt, die Cloud-Dienste AWS von Amazon und Azure von Microsoft als sogenannte “Gatekeeper” einzustufen. Nach einer vorläufigen Prüfung erfüllen beide Anbieter die Voraussetzungen des Gesetzes über digitale Märkte (DMA), das den Wettbewerb im Digitalsektor stärken soll.

Brüssel begründet dies mit der starken Marktstellung der beiden Unternehmen, ihren hohen Investitionen sowie der engen Bindung vieler Kunden an ihre Cloud-Plattformen. Zudem habe der Boom der Künstlichen Intelligenz die Nachfrage nach Cloud-Diensten deutlich erhöht, wovon AWS und Azure besonders profitieren.

Sollten Amazon und Microsoft endgültig als Gatekeeper eingestuft werden, müssten sie innerhalb von sechs Monaten die Vorgaben des DMA umsetzen. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes, im Wiederholungsfall sogar bis zu 20 Prozent. Die endgültige Entscheidung der EU-Kommission soll noch im Laufe dieses Jahres fallen.

APA/Red.