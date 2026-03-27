EU beschließt Verbot von KI-Porno-Deepfakes
Das EU-Parlament geht gegen missbräuchliche KI-Inhalte vor und will Betroffene besser schützen.
27.03.2026 9:51red04
Das EU-Parlament geht gegen missbräuchliche KI-Inhalte vor und will Betroffene besser schützen.
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