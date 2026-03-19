EU-Ausschüsse für Verbot von KI-Deepfakes

Die zuständigen Ausschüsse des EU-Parlaments haben sich für ein Verbot von KI-Anwendungen ausgesprochen, mit denen sexualisierte Bilder von Personen ohne deren Einwilligung erstellt werden können. Die Einigung erfolgte im Rahmen einer Anpassung des bestehenden KI-Gesetzes. Auslöser waren Fälle, in denen mithilfe des Chatbots „Grok“ massenhaft entsprechende Inhalte erzeugt und verbreitet wurden.

Der Dienst, der in die Plattform X integriert ist, geriet besonders durch eine Funktion in die Kritik, mit der sich anzügliche oder auch strafbare Inhalte erstellen ließen. Behörden reagierten mit Untersuchungen auf Basis bestehender EU-Regeln. Das Verbot muss noch vom Plenum bestätigt werden, eine Abstimmung ist für kommende Woche geplant. Anschließend folgen Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten über die endgültige Umsetzung.

APA/Red.