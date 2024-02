ESPN, Fox und Warner Bros Dicovery: Gemeinsames Streaming

Ende 2024 soll diese Sports-App dann in den USA starten. Die drei Anbieter werden jeweils zu einem Drittel an dem Streaming-Kanal beteiligt sein. Die Abonnenten können damit auch die jeweiligen linearen Live-Übertragungen verfolgen. Das beinhaltet Spiele der NFL, der Major League Baseball, der Hockey-League, Golf, Grand Slam Tennis und Nascar-Rennen. In einigen Jahren soll auch der Super Bowl dort heimisch werden.