Eine große Bühne für Österreichs Wirtschaft: Der KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS

Rund 500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft feierten am 6. November in der Wiener Hofburg die Innovationskraft und Leistungsstärke heimischer Unternehmen. Bei der ersten HERMES-Gala unter der Federführung des KURIER wurden zehn Auszeichnungen an Unternehmen und Persönlichkeiten vergeben, die den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig prägen.

Österreichs Wirtschaft hat viele Erfolgsgeschichten, und sie verdienen eine große Bühne. Diese bot der KURIER im prunkvollen Festsaal der Wiener Hofburg. Rund 500 Gäste folgten der Einladung zur ersten KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.GALA, um jene Unternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten zu feiern, die mit Innovationsgeist, Engagement und unternehmerischem Mut die Zukunft gestalten.

„KMU sind keine Nische der Wirtschaft, sie sind die Wirtschaft“, betonte KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl in seiner Eröffnungsrede. Gerade angesichts steigender Lohn- und Energiekosten sowie wachsender bürokratischer Herausforderungen zeige sich, wie viel die heimischen Betriebe leisten. Der KURIER HERMES WIRTSCHAFTS.PREIS mache diese Leistungen sichtbar und gebe dem eine Bühne, was sonst im Lärm untergeht.

Der Wirtschaftspreis wurde 2015 von Kommerzialrat Gerhard Schlögel ins Leben gerufen. Nach langjähriger Partnerschaft hat der KURIER die Marke HERMES übernommen und führt die Auszeichnung mit einem neuen Galaformat weiter. Im Rahmen der Gala wurde Schlögel von Richard Grasl für seine Verdienste rund um den HERMES und für den KURIER geehrt. Insgesamt 116 Unternehmen – vom Ein-Personen-Unternehmen bis zum Großunternehmen – hatten ihre Projekte und Leistungen eingereicht. Zusammen stehen sie für mehr als 100.000 Arbeitsplätze in Österreich und über 21 Milliarden Euro Umsatz.

Zehn Auszeichnungen für unternehmerische Spitzenleistungen

In der Kategorie Dienstleistungen überzeugte next layer Telekommunikation, als Familienunternehmen wurde x-tention Informationstechnologie ausgezeichnet. Der Preis für frauengeführte Unternehmen ging an ADVOKAT, im Handel setzte sich BMD Systemhaus durch. In der Kategorie Industrie wurde die FACC AG prämiert, international überzeugte VENTREX Automotive und in der Logistik die KNAPP AG.

Zwei Sonderpreise rückten Zukunftsthemen in den Mittelpunkt: wienerberger Österreich erhielt für das Projekt „Green Bricks Uttendorf“ den Sonderpreis Klimaschutz. Der Innovationspreis ging an OVUM Heiztechnik für „CUBIC“, eine Solewärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel R290. Als „Entrepreneur des Jahres“ wurde Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG, für seine langjährigen Leistungen für das Unternehmen, dessen Beschäftigte und den Wirtschaftsstandort geehrt und in die „Hall of Fame Wirtschaft“ aufgenommen. Die Laudatio hielt Staatssekretär Alexander Pröll.

Durch den festlichen Abend führten Sandra Baierl, Leiterin des KURIER-Wirtschaftsressorts, und Sportreporter Daniel Warmuth. Für musikalische Akzente sorgte Sebastian Grimus, Saxofonist der Band Parov Stelar.

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