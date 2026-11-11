Ein Danke an unsere Leser

Bevor wir Sie, liebe Leser, Nutzer und treuen Gäste unserer Webpages, eingeladen haben, unseren Relaunch zu bewerten, waren wir ziemlich nervös:

Kommt das an? Gefällt das? Bieten unsere neuen Redaktionsansätze wahrhaftig Mehrwert?

Die Reaktionen, die – sonder Zahl – eingelangt sind, waren dann extrem enttäuschend: Es kann doch nicht wirklich sein, dass fast allen fast alles gefällt, was wir da erarbeitet haben? Irgendetwas stimmt da nicht.

Gott sei Dank gab es auch einige – wenige – Kritikpunkte, die wir natürlich sofort verbessert haben. Wie etwa die Farbgebung, fehlende Buttons, hässliche Grafik bei den Links zu den sozialen Medien und den einen oder anderen Link, der noch nicht funktioniert hat.

Bitte schreiben Sie uns, was wir besser machen können, schicken Sie uns Anregungen und vor allem füttern Sie uns bitte mit Ideen, was Sie redaktionell bei uns gerne lesen möchten.

Um zu zeigen, dass wir gerne auf Ihr Feedback eingehen und dieses sehr schätzen, möchten wir hier einige der Reaktionen zusammenfassen. Und auch darauf antworten.

Für unsere Kommentarsammlung haben wir nur einige wenige Schreiben gewählt – die Wiedergabe aller Zusendungen würde den Rahmen hier bei Weitem sprengen.

Wir sagen zudem herzlichen Dank für die freundlichen Genesungswünsche für Herrn Mucha. In unserer Kommentarsammlung haben wir diese jedoch weggelassen.

Ihr Team der MG MedienGruppe

Ihre Reaktionen – unsere Antworten

Manfred Schuhmayer: Die neue Page ist sehr gelungen, aber mir fehlen „Zurück“-Buttons, da ich nicht mehr zur Startseite zurückfinde.

Sie haben recht. Es gibt jetzt nicht nur einen „Zurück“-Button und einen Home-Button am Ende jedes Artikels, sondern auch Buttons zu all unseren anderen Pages.

Chris Lorenz: Ich finde es bis auf eine kleine technische Sache hervorragend. Wenn man alle Cookies akzeptiert, wird das Einverständnis nicht gespeichert. Ich habe es mit jedem einzelnen Abhaken probiert und es dann über „Einstellungen speichern“ gelöst. Ist nur eine lästige Kleinigkeit.

Leider funktionieren auch die „Teilen mit“-Funktionen nicht. Nur mein Kommentar, ohne Beitrag, erscheint auf Facebook. Sonst ist optisch alles sehr gelungen, aber die technischen Schwächen sind nervig.

Michael Grabner: Die neue Homepage gefällt mir gut, nur bei den verlinkten Medienseiten in der Kopfzeile wurde meiner Meinung nach zu tief in den Farbtopf gegriffen…

Danke. Wir haben auf Farben umgestellt, die angenehmer fürs Auge sind…

Edel Czernin: Hier ist euch der große Wurf gelungen. Ihr seid anderen Magazinen meilenweit voran. Ich kann beim besten Willen keine Änderungs Vorschläge offerieren. Außer meine Gratulation aussprechen.

Ludmilla Beaury: Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Die Seite wirkt modern, lebendig und gleichzeitig übersichtlich. Mir gefällt besonders die Idee, vier unterschiedliche Bereiche miteinander zu verbinden und trotzdem jedem seinen eigenen Charakter zu lassen.

Ich finde es schön, dass man nicht nur gezielt nach Informationen suchen kann, sondern beim Stöbern auch auf Themen stößt, die man ursprünglich gar nicht im Blick hatte. Gerade diese Vielfalt macht die Seite für mich interessant.

Besonders gelungen finde ich die Mischung aus aktuellen Informationen, interessanten Hintergrundgeschichten und exklusiven Einblicken. Es ist angenehm, nicht immer nur die üblichen Nachrichten zu lesen, sondern auch Geschichten zu entdecken, die neugierig machen und zum Weiterlesen einladen.

Was ich persönlich noch etwas verbessern würde, ist die optische Unterscheidung der einzelnen Bereiche. Vielleicht könnte man mit unterschiedlichen Farben oder einer etwas individuelleren Gestaltung arbeiten.

Was mir außerdem wichtig ist: Eine gute Webseite sollte nicht nur informativ sein, sondern auch Freude beim Lesen machen. Und genau das ist euch meiner Meinung nach gelungen.

Insgesamt finde ich euren neuen Auftritt wirklich gelungen. Man sieht, wie viel Arbeit, Engagement und Herzblut darin stecken. Und ich finde es schön, dass ihr mit der Zeit geht, ohne dabei eure eigene Handschrift zu verlieren.

Gerhard Neuhold: Was könnte man verbessern: Im Grunde nicht viel. Jeder gibt bestimmt seine Meinung dazu. Aber wir haben nichts zum meckern.

Lorenz Gablmüller: Die neue Website sieht gut aus. Falls sich die URLs geändert haben, sollten die alten Seiten allerdings mit 301-Weiterleitungen auf die neuen verweisen, damit Rankings und Sichtbarkeit erhalten bleiben.

Ernst Vadlau: Die optische Gestaltung scheint gelungen zu sein, aber ich sehe keinen Grund bzw. Nutzen warum ich Ihre Seite besuchen soll?

Die Startseite unseres Verlags führt ganz einfach und schnurstracks zu unseren vier Branchenmedien, zum Newsletter und zu den Social Media Kanälen. So haben Sie als Leser sofort einen Überblick darüber, was Sie bei uns erwartet. An den meist gelesenen Beiträgen können Sie sich dabei ebenfalls orientieren.

Margareta Waldhauser: Der neue Internetauftritt ist sehr gelungen, ansprechend gestaltet und vor allem äußerst übersichtlich. Besonders gut gefällt mir jedoch Ihr wöchentlicher Newsletter, der stets interessante Themen aufgreift und sich angenehm kurzweilig liest.

Doris Fürtbauer: Ihre neue Homepage überzeugt: Sie ist ansprechend, übersichtlich und vor allem nicht überladen.

Maria Glatzl: Schon seit längerer Zeit ist Ihr Medium für mich eine wertvolle Informationsquelle. Die Inhalte haben mir schon immer sehr gut gefallen. Alles ist leicht verständlich zu lesen, mit wertvollen, glaubhaften und gut recherchierten Inhalten sowie Inspiration für den Alltag. Auch am Handy ist alles angenehm und überschaubar. Vieles lädt einfach zum Schmökern ein. Ihre Social-Media-Kanäle laden auch oft zum Verweilen ein. Kurz und knackig: Das ist SPITZE!

Wolfgang Brechtel: Gratuliere zum neuen Outfit, das ist wirklich optisch gut gelungen und man gelangt nun sehr leicht zu den Themen. Vieles wird berichtet, was in anderen Medien bewusst oder auch unbewusst verschwiegen wird. Bitte weiter so!

Thomas Neustädter: Wirklich gut gelungen: übersichtlich, frisch und macht Freude sich durchzuarbeiten…

Walter Navratil: Ich erwarte als treuer Leser stets mit Neugier und Freude Ihre kompetenten Berichte!

Gabriele Scheucher: Gratuliere zu diesem Relaunch!

Udo Kaplan: Bei den Title- und Meta-Tags gibt es noch Verbesserungsbedarf.

Thomas Neustädter: Wirklich gut gelungen: übersichtlich, frisch und macht Freude, sich durchzuarbeiten.

Heinrich Wicke: Das Corporate Design wurde wunderbar umgesetzt und man merkt sofort, dass man auf eurer Seite ist. Logo, Schrift, Design, Erscheinungsbild und Themen spiegeln Muchas Lebenswerk.

Gottfried Mahringer: Die neue Website ist wirklich gelungen.

Gerhard Hackl: Man muss Sie ja nicht unbedingt im Nacken haben, Herr Mucha, trotzdem lese ich Ihre Kommentare und finde sie immer wieder treffend – wie auch den neuen Auftritt.

Astrid Joseffi: Die Überschriftenstruktur (H1, H2 usw.) ist noch nicht optimal gesetzt.

Schon verbessert!

Christian Schwarz: Euer neuer Internetauftritt ist großartig. Leider finde ich keine Verbesserungsvorschläge. Ha ha ha

Walter Kaincz: Der neue Webauftritt ist sehr gelungen, sehr übersichtlich und informativ.

Philip Pfaller: Auf der Startseite würde ich die Namen gleich groß schreiben und so darstellen, dass sie nicht abgeschnitten werden. Auch der Pfeil klebt vertikal etwas zu nah an der Schrift. Das ist zwar kein Drama, ließe sich aber korrigieren.

Oliver Beige: Die Seitengeschwindigkeit ist noch ausbaufähig. Bei meinem Test erreichte die Desktop-Version 82 von 100 Punkten, die Mobilversion 68 von 100 Punkten.

Danke. Wir sind daran, das zu verbessern.

Mario Koller: Wunderschön, super übersichtlich auf den ersten Blick.

Gerald Stoller: Was mir aufgefallen ist… aufgeräumt und ordentlich, authentisch und die Artikel sehr gut angeteasert, feine einladende Optik im Gesamtbild, geordnet und nicht overloaded! Es geht immer mehr und besser, aber alles mit seiner Zeit…