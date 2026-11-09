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Unüberlegter Sager kostet Mbappé den China-Markt

Ein Internet-Meme löste einen Konflikt aus, der weit über Mbappés Werbeverträge hinausgeht.

red04 13:24 Uhr 2 Min. Lesezeit
Werbekampagnen mit Mbappé verschwanden ebenfalls aus der Öffentlichkeit.
Werbekampagnen mit Mbappé verschwanden ebenfalls aus der Öffentlichkeit. © Jade GAO / AFP

Ein Internet-Scherz kommt Kylian Mbappé teuer zu stehen. Nach einer Bemerkung über Mao Zedong reagiert China mit Sponsorenboykotten und einem TV-Stopp. Auch Real Madrid und die spanische Liga bekommen die Folgen zu spüren.

Ein vermeintlich harmloser Internet-Scherz hat für Fußballstar Kylian Mbappé weitreichende wirtschaftliche Folgen. Ende Oktober 2026 löste eine Äußerung des Franzosen in China eine heftige Reaktion aus. Auslöser war ein Internet-Meme, das Mbappés Gesicht auf den Körper des früheren chinesischen Machthabers Mao Zedong montierte.

In einem Interview sprach der Fußballer über die Montage und bezeichnete die abgebildete Person sinngemäß als „irgendeinen Typen – ich glaube, einen chinesischen Diktator“. Eine Bemerkung, die in China alles andere als gut ankam. Kritik an Mao Zedong ist politisch hochsensibel, entsprechend scharf fiel die Reaktion aus.

Schaden für La Liga

Drei chinesische Sponsoren, Dongpeng, Mengniu und Milkground, beendeten ihre Zusammenarbeit mit dem Fußballstar. Auch im Fernsehen wurden Konsequenzen gezogen: Das chinesische Staatsfernsehen setzte die Übertragung der spanischen La Liga aus. Werbekampagnen mit Mbappé verschwanden ebenfalls aus der Öffentlichkeit.

Der Franzose reagierte mit einer ausdrücklichen Entschuldigung bei seinen chinesischen Fans. Doch der wirtschaftliche Schaden reicht über seine persönlichen Werbeverträge hinaus. Auch Real Madrid und die spanische Liga sind von den Auswirkungen betroffen. La-Liga-Präsident Javier Tebas führte bereits Gespräche mit dem chinesischen Botschafter, um die Situation zu entschärfen und weitere wirtschaftliche Einbußen abzuwenden. Wie hoch die finanziellen Verluste tatsächlich ausfallen, ist bislang nicht verlässlich beziffert.

Ein politisch heikles Erbe

Der Konflikt hat eine zusätzliche politische Dimension: Mao Zedong regierte China von 1949 bis zu seinem Tod 1976 autoritär. Seine Herrschaft und politischen Kampagnen werden für Millionen Todesopfer verantwortlich gemacht. Die Bezeichnung als Diktator ist historisch entsprechend begründbar. In China gelten solche Einordnungen des früheren Staatsführers allerdings als heikles Thema.

(red)

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