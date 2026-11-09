Kommentar: Kleiner Scherz, große Wirkung

Meine Großmutter, die alte Mucha, war das, was man in Wien als resolute Person bezeichnet.

Angeblich hat sie einem russischen Besatzungssoldaten, der – die Kalaschnikow um die Schulter – sich in ihrer Speisekammer an die letzten Marmeladegläser machen wollte, ein Davai entgegengeschrien.

Dass der ihr die Marmelade ließ, war die Story in der Liechtensteinstraße.

Die Oma meinte immer: „Halt deine Zunge im Zaum.“

Ich habe mich – wie alle Enkel – natürlich nie daran gehalten. Selber schuld.

Heutzutage ist es wichtiger denn je, die Zunge im Zaum zu halten. Es genügt schon ein depperter Satz und die Kacke beginnt zu dampfen.

Als ein sogenannter „Promi“ auf die Frage, ob er sich mit einem Widersacher versöhnen wolle, die Antwort herausschob: „Na klar. Ich würde mich auch mit Adolf Hitler versöhnen.“, hat ihn danach nie wieder jemand ernst genommen.

Ein Satz. Fatale Folgen.

Ob Jörg Haider mit der ordentlichen Beschäftigungspolitik, Michael Graff mit den eigenhändig erwürgten Juden oder Karl Nehammer mit seiner Hammer-Aussage „Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ein Hamburger bei McDonald’s.“

Derartige unüberlegte Sager verbreiten sich in Zeiten wie diesen viral ganz besonders schnell.

Das Fatale daran ist, dass solche Schlüsselsätze manchmal das Einzige sind, was von den Betreffenden im Gedächtnis bleibt. Meist im Schlechten. Bisweilen im Guten, wie bei Kaiser Franz Joseph („Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.“) oder bei Fred Sinowatz („Es ist alles sehr kompliziert.“).

Im Fall von Kylian Mbappé ist die Sache einfach: Man kann nicht auf der einen Seite Millionenverträge mit chinesischen Sponsoren einsacken und dann als Drüberstreuer Mao Zedong (wo einem nicht einmal dessen Name einfällt) als Diktator bezeichnen.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet.

Wobei die sogenannten „unüberlegten Sager“ ja auch durchaus etwas Gutes haben: wenn Menschen, denen es zeitlebens gelungen ist, ihren schlechten Charakter erfolgreich zu verbergen, mit einer rotzfrechen Aussage uns unverhofft Einblicke darauf geben, wes Geistes Kind sie wahrhaftig sind.

Wie jüngst die Grazer ÖH-Vorsitzende Valentina Simschitz, die allen Ernstes versuchte, mit dem Spruch „Ich kann nachvollziehen, wenn Gruppen das Gefühl haben, kein Gehör zu finden und zu anderen Mitteln greifen. Gewalt gegen Menschen lehne ich aber ab. Wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter geht, kann das ein gewähltes Mittel sein, muss es aber nicht.“ die Gen-Z-Ausschreitungen zu verharmlosen.

Das Verheerende daran: Da hilft kein Abschwächen. Kein Schönreden.

Gesagt ist gesagt. Und kostet – wie im Fall Mbappé – eine Lawine.

Christian W. Mucha