Dyn und Seven.One Media bleiben Partner

Dyn Media und ProSiebenSat.1 verlängern ihre seit Sommer 2023 bestehende Partnerschaft um zwei Jahre und intensivieren die Zusammenarbeit. Der ProSiebenSat.1-Vermarkter Seven.One Media bleibt auch künftig der zentrale Ansprechpartner für Werbekunden und Mediaagenturen bei der klassischen Reichweitenvermarktung von Werbespots und Sonderwerbeformen auf der Dyn-Streamingplattform. Ergänzend verantwortet Studio71, der YouTube-Vermarkter von ProSiebenSat.1, weiterhin die Monetarisierung der Inhalte der Dyn YouTube-Kanäle. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der ProSiebenSat.1-Gewinnspielplattform Gewinnarena fortgeführt.

Neue Werbeformen

Ein Novum der verlängerten Partnerschaft ist die Einführung zweier neuer Werbeformen: Pre-Rolls und exklusive Single Spots. Sie erweitern das bereits bestehende Portfolio aus L-Frame und klassischen Werbeblöcken bei Live- und VoD-Inhalten und eröffnen Marken zusätzliche aufmerksamkeitsstarke Werbeplätze im hochwertigen Sportumfeld. Zudem wird die Ausspielung der L-Frames schon bald ebenfalls über den AdServer von Seven.One Media möglich sein.

Dyn Media konzentriert sich weiterhin mit eigener Inhouse-Expertise auf Sponsorings und Tiefenintegrationen, um ausgewählte Markenpartner als Presenter für Wettbewerbe oder eigene Formate zu gewinnen. Die Verlängerung zahlreicher Partnerschaften sowie neue, teilweise sportartenübergreifende Kooperationen zur aktuellen Saison unterstreichen das anhaltend hohe Interesse an sportnahen Werbemöglichkeiten.

Über die Vermarktungspartnerschaft hinaus ist bereits seit Sommer der FAST-Channel „Dyn Sport Mix” auf der Streamingplattform Joyn zu sehen. Nutzerinnen und Nutzer erhalten dort rund um die Uhr kostenlosen Zugang zu einem abwechslungsreichen Sportprogramm mit Handball, Basketball, Tischtennis, Hockey und Volleyball.

Max Ehrhardt, Chief Revenue & Marketing Officer Dyn Media: „Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Seven.One Media ist ein zentraler Baustein unserer Vermarktungsstrategie. Die Partnerschaft unterstreicht die wachsende Relevanz von Dyn als Sport-Streamingplattform im deutschen Werbemarkt.“

Markus Messerer, Chief Operating Officer und Geschäftsführer Seven.One Media: „Die Verlängerung und der Ausbau unserer Partnerschaft ist für alle Markteilnehmer ein Gewinn: Für die Werbekunden, die bei der Seven.One Media hohe Streaming-Reichweiten in attraktiven Sportumfeldern wie Handball, Basketball oder Tischtennis in Kombination mit unseren Entertainment-Umfeldern buchen können, für Dyn als Plattform und natürlich auch für uns als Vermarkter!“

Über Dyn Media

Dyn Media hält ein Rechteportfolio, das nationale und internationale Sportwettbewerbe von Frauen und Männer umfasst. Pro Saison überträgt Dyn mehr als 3.000 Live-Spiele. Das vollständige Angebot steht live und auf Abruf in einem Dyn Abo über Webbrowser, App und Smart-TV zur Verfügung.

