DMVÖ: Customer Journey im Wandel

Angestachelt vom Hitchhiker Arthur Dent, der es immerhin bis zum Restaurant am Ende des Universums schaffte, setzte sich auch der DMVÖ unendliche Weiten als Ziel: Let`s talk about the end of the world wide web übertitelte er seinen Branchen-Talk. In dem Experten den Marketingern an praxisnahen Beispielen die Veränderungen in der Customer Journey nahebringen sollten.

Ursache der Entwicklung ist die rasche Verbreitung von KI, machte Michael Vaclav von brandReach, zugleich Leiter der DMVÖ Expert Group Marketing Automation, in seinem Einleitungsstatement deutlich. Und zeigte am Beispiel des Fahrradkaufes auf, wie der Einsatz von ChatGPT Recherche und Auswahlprozesse grundlegend ändert.

Beispiele aus der Tourismusbranche brachte Teresa Karan von der Österreich Werbung mit. Etwa den AI-Concierge für personalisierte Reiseerlebnisse sowie die kreative Verbindung von Klimt-Kunstwerken mit Katzenmotiven für Werbekampagnen am Times Square.

Die anschließende Podiumsdiskussion, moderiert von DMVÖ-Vorständin Ulrike Kittinger, zeichnete sich durch einen lebhaften Austausch von Panel und Publikum aus.

Mitdiskutiert haben unter anderem Jürgen Bauer (Fachgruppe Werbung Wirtschaftskammer Wien), Stephanos Berger (Cidcom), Stefan Lorbeer (ÖAMTC), Norbert Lustig (DMVÖ Vizepräsident), Harald Rametsteiner (FH St. Pölten), Barbara Seidelmann (5 Star Plus Retail Design) oder Michael Straberger (Präsident Österreichischer Werberat).