Digitaler Humanismus Award für WienKI

Die Stadt Wien wurde für ihr Projekt WienKI mit dem „Digitaler Humanismus in der Praxis Award“ ausgezeichnet und erhielt den ersten Preis in der Kategorie „Projekte“. Damit unterstreicht Wien den Anspruch, technologische Innovation mit gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden.

WienKI macht Künstliche Intelligenz in der Verwaltung nutzbar und legt großen Wert auf Datenschutz, Transparenz und Sicherheit. Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak betont, dass Wien auf eine Digitalisierung setzt, die Innovation fördert und gleichzeitig Vertrauen schafft.

Bereits zuvor erhielt WienKI internationale Anerkennung, unter anderem beim EU Public Sector Tech Watch Best Cases Award und dem Red Hat Innovation Award. Das Projekt gilt als Modell für digitalen Humanismus, der Fortschritt mit Teilhabe, Qualität und Fairness verbindet.

APA/Red.