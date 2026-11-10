Die Woche im europäischen Medien- und Werbemarkt

Der europäische Medien- und Werbemarkt ist geprägt von internationalen Konzernen, starken nationalen Playern und einem Wettbewerb, der sich laufend verändert. Hier bieten wir einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen, Entscheidungen und Trends aus Medien, Werbung und Kommunikation in Europa.

Kalenderwoche 45/2026

Werbung

EU will Werbearchive großer Plattformen besser durchsuchbar machen

Die Europäische Kommission hat am 4. November eine Konsultation zur Verbesserung der öffentlichen Werbearchive großer Online-Plattformen gestartet. Im Mittelpunkt stehen bessere Suchmöglichkeiten, transparentere Angaben zur Zielgruppenansprache und ein leichterer Zugang zu Werbeinhalten. Die Archive sind bereits durch den Digital Services Act vorgeschrieben. Die Kommission will nun technische Leitlinien erarbeiten, damit Journalisten, Forscher und Behörden die Werbedaten besser untersuchen können.

Frankreich verschärft die Abgabenregeln für YouTube

Die französische Nationalversammlung hat für die Streichung einer steuerlichen Begünstigung von Video-Plattformen wie YouTube gestimmt. Bislang können die Anbieter bei der Berechnung der französischen Video-Werbeabgabe einen Abschlag von 66 Prozent geltend machen. Die geplante Änderung soll dafür sorgen, dass mehr ihrer Werbeeinnahmen in die Bemessungsgrundlage einfließen. Hintergrund ist die wachsende Konkurrenz zwischen Plattformen und klassischen Fernsehsendern um Werbegelder.

IAB Europe sieht große Lücken im Retail-Media-Markt

Eine neue Untersuchung von IAB Europe zeigt, dass Retail Media in Europa zwar etabliert ist, die Messbarkeit der Kampagnen aber nicht mit den Erwartungen der Werbekunden Schritt hält. 71 Prozent der befragten europäischen Einkäufer arbeiten bereits seit mehr als einem Jahr mit Handelsunternehmen zusammen. Der Bericht macht vor allem Defizite bei der Messung und Vergleichbarkeit der Werbewirkung aus.

Publicis übernimmt LiveRamp und baut KI-Angebot aus

Die französische Werbeholding Publicis hat die Übernahme des Daten- und Identitätsunternehmens LiveRamp abgeschlossen. Der Konzern will die Technologie in eine neue KI-basierte Wachstumsplattform integrieren. Der Schritt sorgt zugleich für Diskussionen über die Neutralität von LiveRamp, da die Plattform bislang auch von konkurrierenden Agenturgruppen und Werbekunden genutzt wird. Erste Kunden kündigten bereits an, die Zusammenarbeit zu beenden.

Snap bündelt europäisches Werbegeschäft unter neuer Führung

Snap richtet seine Werbeorganisation in Europa neu aus. Grégory Gazagne, bisher General Manager für Frankreich, übernimmt mit 1. Jänner 2027 die Position des Vice President Europe. Er wird künftig die Werbeaktivitäten in Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, den nordischen Ländern und Großbritannien koordinieren. Der neue Verantwortungsbereich soll die Zusammenarbeit über die einzelnen Märkte hinweg stärken und das Werbegeschäft in Europa weiterentwickeln. Geoffrey Perez übernimmt gleichzeitig die Leitung von Snap Frankreich.

Criteo gewinnt Notino als Retail-Media-Partner

Der Werbetechnologieanbieter Criteo und der europäische Beauty-Händler Notino haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Notino will seine Retail-Media-Aktivitäten auf die Technologie von Criteo umstellen. Damit erhalten Marken Zugang zu Sponsored Products, Display- und Videoanzeigen in 27 europäischen Märkten. Die Kooperation ist ein weiterer Schritt beim Ausbau von Retail Media über klassische Handelsplattformen hinaus.

EU zieht geplante Green-Claims-Richtlinie zurück

Die Europäische Kommission hat die geplante Green-Claims-Richtlinie aus ihrem Arbeitsprogramm für 2027 gestrichen. Der Gesetzesvorschlag hätte Unternehmen verpflichtet, Umweltaussagen in ihrer Werbung vorab unabhängig überprüfen zu lassen. Damit entfällt vorerst ein zentraler Teil der geplanten Verschärfung gegen irreführende Nachhaltigkeitswerbung. Die bereits geltenden EU-Vorschriften gegen Greenwashing bleiben davon unberührt.

Medien

Tschechien: Streit um Rundfunkgebühren eskaliert

In Tschechien hat die Debatte über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine neue Eskalationsstufe erreicht. Ministerpräsident Andrej Babiš brachte Vorschläge ins Spiel, die verpflichtenden Rundfunkgebühren durch ein freiwilliges Modell zu ersetzen. Beschäftigte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bereiteten daraufhin einen Streik am 3. November vor. Die Auseinandersetzung betrifft die künftige finanzielle Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien.

EU-Bericht untersucht Schutz der Medienvielfalt

Das European Audiovisual Observatory hat am 3. November einen neuen Bericht zu den Schutzmechanismen für Medienpluralismus in Europa veröffentlicht. Die Untersuchung beschäftigt sich mit europäischen Standards und der Rolle nationaler Regulierungsbehörden bei der Sicherung einer vielfältigen Medienlandschaft. Im Zentrum steht die Frage, wie Medienvielfalt angesichts veränderter Markt- und Eigentümerstrukturen geschützt werden kann.

Bombendrohungen treffen Fernsehsender in Europa

Mehrere europäische Medienhäuser sind am 6. November Ziel von Bombendrohungen geworden. Betroffen waren unter anderem der irische Sender RTÉ, der britische Anbieter Sky und der bulgarische Sender Nova TV. RTÉ evakuierte sein Gebäude und unterbrach Teile des Programms, auch die Redaktion von Nova TV wurde geräumt. Sprengstoff wurde bei den anschließenden Untersuchungen nicht gefunden. Die Hintergründe der Drohungen sind noch ungeklärt.

Sky-Übernahme von ITV wird zum Fall für die britische Regierung

Die geplante Übernahme des ITV-Unterhaltungs- und Mediengeschäfts durch Comcast-Tochter Sky im Wert von 1,6 Milliarden Pfund bekommt politischen Gegenwind. Die britische Kulturministerin Lisa Nandy hat eine formelle Prüfung im öffentlichen Interesse eingeleitet. Im Mittelpunkt stehen die Medienvielfalt und die Konzentration von Nachrichtenangeboten bei wenigen großen Eigentümern. Auch die Wettbewerbsbehörden Ofcom und CMA sollen den Deal untersuchen.

Viaplay verkauft sein niederländisches Geschäft an DPG Media

Die skandinavische Mediengruppe Viaplay hat den Verkauf ihrer niederländischen Streaming- und Rundfunkaktivitäten an DPG Media abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 142 Millionen Euro. Der Käufer integriert das Geschäft in seine Streamingplattform Videoland. Viaplay will sich nach dem Verkauf stärker auf seine nordischen Kernmärkte konzentrieren und mit den Einnahmen seine Verschuldung reduzieren.

Skydance ordnet europäisches TV- und Streaminggeschäft neu

Nach der Zusammenführung der Geschäftsbereiche von Paramount und Warner Bros. Discovery baut Skydance seine internationale Führungsstruktur um. Das internationale Geschäft wird in mehrere Regionen aufgeteilt. Andrew Georgiou übernimmt interimistisch die Verantwortung für Europa und Afrika. Zugleich verlassen mehrere Führungskräfte ihre bisherigen Positionen. Die Neuorganisation betrifft auch die Bereiche Werbevermarktung, Distribution und Streaming.

Virgin Media O2 plant Einschnitte beim Glasfaserausbau

Der britische Telekommunikationsanbieter Virgin Media O2 bereitete Ende Oktober einen umfassenden Sparkurs vor. Weitere Glasfaserinvestitionen sollen gestoppt und Tausende Stellen abgebaut werden. Die konkreten Pläne wurden Anfang November weiter präzisiert. Das Sparziel liegt bei 800 Millionen Pfund jährlich bis 2029.

Kalenderwoche 44/2026

Werbung

Omnicom gewinnt den Großteil von Lidls Milliardenetat

Lidl hat seinen europaweiten Mediaetat nach einem umfangreichen Pitch neu vergeben. Omnicom Media gewinnt den Großteil des Geschäfts und wird künftig in mehr als 25 der insgesamt 30 Märkte tätig sein. Havas Media Network erhält den DACH-Etat. Das Volumen wird auf rund 1,03 Milliarden US-Dollar geschätzt. Zusätzlich erhält Omnicom einen Technologieauftrag zur Entwicklung einer KI-Plattform für den Handelskonzern.

McCann gewinnt BMW-Kreativetat

Der Autobauer BMW hat seinen globalen Kreativetat neu vergeben. Die Omnicom-Agentur McCann setzte sich in einem Pitch gegen den bisherigen Etathalter Jung von Matt durch. Das Auswahlverfahren war bereits Anfang des Jahres gestartet. McCann trat dabei gemeinsam mit der Berliner Kreativagentur Twentyrising an. Beim weltweiten Social-Media-Etat bleibt BMW hingegen seinem bisherigen Betreuer treu.

Apple-Sperren setzen Adtech-Branche unter Druck

Apples Einschränkungen für bestimmte Identitäts- und Trackingdienste im Safari-Browser zwingen Anbieter digitaler Werbetechnologie zu technischen Anpassungen. Der britische Anbieter ID5 verlagert deshalb Teile seiner Identity-Infrastruktur auf die Serverseite. Auch Publisher beschäftigen sich verstärkt mit serverseitigen Lösungen wie dem Trusted Server Framework des IAB Tech Lab. Die Entwicklung wirft neue Fragen zur technischen Infrastruktur und zur Identifizierbarkeit von Nutzern im programmatischen Werbemarkt auf.

TF1 verliert fast 100 Millionen Euro an Werbeumsatz

Der französische Medienkonzern TF1 hat für die ersten neun Monate 2026 einen Rückgang der Werbeeinnahmen um 8,9 Prozent auf 1,022 Milliarden Euro gemeldet. Auch im dritten Quartal sank der Werbeumsatz um 9,3 Prozent. Das Streamingangebot TF1+ entwickelte sich hingegen positiv: Die Werbeeinnahmen der Plattform stiegen in den ersten neun Monaten um 19,2 Prozent auf rund 160 Millionen Euro. Das Wachstum reicht bislang allerdings nicht aus, um die Rückgänge im klassischen Werbegeschäft auszugleichen.

WPP meldet erneut rückläufige Umsätze

Die britische Werbeholding WPP hat im dritten Quartal einen Rückgang des vergleichbaren Nettoumsatzes um 2,1 Prozent ausgewiesen. Damit bleibt der Konzern unter Druck, während Wettbewerber wie Publicis und Omnicom zuletzt Wachstum meldeten. Besonders das klassische Kreativgeschäft entwickelte sich schwach. Der Media-Bereich zeigte sich stabiler.

TikTok Shop steigert Umsatz in europäischen Märkten

TikTok Shop hat in neun europäischen Märkten im September weniger Artikel verkauft, zugleich aber einen höheren Umsatz erzielt. Laut einer Auswertung von FastMoss stiegen die Einnahmen um 13,6 Prozent. Die Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Social Commerce und die zunehmende Verknüpfung von Unterhaltung, Werbung und direktem Verkauf.

Stagwell übernimmt Werbevermarkter Freestar

Die US-Werbeholding Stagwell hat den Werbetechnologie- und Vermarktungsanbieter Freestar übernommen. Das Unternehmen unterstützt digitale Publisher bei der Monetarisierung ihrer Werbeflächen. Zu den Kunden zählen unter anderem Fortune und der Boston Globe. Die Übernahme erweitert Stagwells Angebot im Bereich digitale Werbevermarktung.

Medien

Europäische Verleger schließen Allianz gegen KI-Suchzusammenfassungen

Sieben europäische und kanadische Verlegerverbände haben am 26. Oktober eine gemeinsame Initiative angekündigt. Sie fordern von der EU und Kanada bessere Rahmenbedingungen für den Umgang mit journalistischen Inhalten durch KI-Systeme. Besonders kritisieren sie KI-generierte Zusammenfassungen in Suchmaschinen, die Nutzer von den Websites der Verlage fernhalten und damit Reichweiten sowie Werbe- und Aboerlöse gefährden könnten. Zu den beteiligten Organisationen zählen unter anderem der European Publishers Council, News Media Europe und die European Newspaper Publishers‘ Association.

Niederländische Sender fordern härteres Vorgehen gegen illegales IPTV

Niederländische Rundfunkveranstalter, Streamingdienste und Branchenverbände haben die Regierung zu einem koordinierten Vorgehen gegen illegale IPTV-Angebote aufgefordert. Sie verlangen Maßnahmen nicht nur gegen die Anbieter selbst, sondern auch gegen Wiederverkäufer und Zahlungsdienstleister. Die Branche sieht durch die illegalen Angebote sowohl ihre wirtschaftliche Grundlage als auch die Sicherheit der Nutzer gefährdet.

Finnische Nachrichtenagentur STT kündigt Schließung an

Die finnische Nachrichtenagentur STT will ihren Nachrichtendienst im Frühjahr 2027 einstellen. Von der Entscheidung sind laut Branchenberichten 89 Arbeitsplätze betroffen. Die Ankündigung stellt die Versorgung finnischer Medien mit Nachrichtenmaterial vor eine grundlegende Veränderung und ist ein weiteres Beispiel für den wirtschaftlichen Druck auf traditionelle Nachrichtenagenturen.

Tschechische TV-Branche erhält neue Führung

Die Association of Commercial Television in Tschechien hat ihre Führung neu aufgestellt. Klára Brachtlová übernimmt das Präsidentenamt von Marek Singer. Aleš Pýcha zieht für Prima in den Vorstand ein. Auch auf Geschäftsführerebene steht ein Wechsel bevor: Jana Břeská soll im November die langjährige Geschäftsführerin Marie Fianová ablösen.

Nova verknüpft klassische TV-Werbung stärker mit Streaming

Die tschechische Nova Group plant eine engere Vermarktung ihrer linearen Fernsehangebote und der Streamingplattform Oneplay. Künftig sollen Werbekunden kombinierte Kampagnen buchen können. Zudem soll das Überspringen von Werbung bei zeitversetztem Fernsehen ab November eingeschränkt werden. Für Anfang 2027 ist eine werbefinanzierte Oneplay-Abostufe geplant.

Europäischer Videospielmarkt erreicht 27,7 Milliarden Euro

Die Ausgaben für Videospiele in Europa beliefen sich 2025 auf 27,7 Milliarden Euro. Das entspricht laut einem neuen Bericht des European Audiovisual Observatory rund 17 Prozent des weltweiten Marktvolumens. Die Untersuchung umfasst 35 europäische Märkte und liefert erstmals eine länderübergreifende Analyse der Konsumausgaben.

Banijay baut Produktionsstruktur in Großbritannien um

Die britische Banijay-Gruppe richtet Teile ihrer Produktionsstruktur neu aus. In Glasgow entsteht mit Banijay Scotland ein neuer Produktionsstandort, der mehrere bestehende Labels unter einem Dach vereint. Gleichzeitig konzentriert sich Objective Media Group künftig stärker auf fiktionale Comedy- und Dramaformate. Reality- und Quizproduktionen werden innerhalb der Gruppe anderen Produktionsfirmen zugeordnet. Auch North One wird organisatorisch neu aufgestellt und künftig als Label innerhalb von Optomen geführt.

(red)