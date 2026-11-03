Die wichtigsten Fernost-Branchennews der Woche

Der asiatische Medien- und Werbemarkt ist von technologischen Neuerungen, intensivem Wettbewerb und unterschiedlichen regionalen Strategien geprägt. Auch in der vergangenen Woche gab es zahlreiche Entwicklungen, die über einzelne Märkte hinausweisen. ExtraDienst hat sieben Branchenmeldungen für Sie ausgewählt.

Hello Kitty gerät in politischen Konflikt

Der japanische Unterhaltungskonzern Sanrio hat die Kooperation zwischen Hello Kitty und der Fernsehserie „Vivant“ nach heftiger Kritik aus China beendet. Hintergrund ist die Darstellung historisch und politisch sensibler Themen in der Serie. Sanrio entschuldigte sich öffentlich und zog die Zusammenarbeit zurück.

Guinness setzt in China auf KI-generierte Werbung

Die Biermarke Guinness hat gemeinsam mit dem Kreativstudio [Ai]magination der Agenturgruppe Fred & Farid einen 50 Sekunden langen, KI-generierten Werbefilm produziert. Darin werden bekannte Werbefiguren der Marke aus Irland in eine moderne chinesische Umgebung versetzt. Die Kampagne verbindet die internationale Markenwelt von Guinness mit lokalen kulturellen Elementen und generativer künstlicher Intelligenz.

Marvel erobert Seoul mit 2.000 Drohnen

Mit einer groß angelegten Drohnenshow hat Marvel in Südkorea für Aufmerksamkeit gesorgt. 2.000 Drohnen formten über Seoul aufwendige Motive rund um die Unterhaltungsmarke. Die Inszenierung wurde am 3. November bekannt und verbindet eine Live-Veranstaltung mit Bildern und Videos, die auch für die Verbreitung in sozialen Netzwerken geeignet sind.

Uber Eats Japan setzt auf eine neue Runde der „Eh?!“-Kampagne

Uber Eats Japan führt seine „Eh?!“-Werbekampagne fort und setzt erneut auf Humor. Im Mittelpunkt steht Schauspieler Akihiro Kakuta, der in einem Werbespot darauf aufmerksam macht, dass zahlreiche Produkte über die Lieferplattform zum gleichen Preis wie im Geschäft erhältlich sind. Für die Umsetzung zeichnen die Agentur Special und EssenceMediacom Japan verantwortlich.

TikTok erweitert Markenschutz für Werbekunden

TikTok hat am 29. Oktober neue Instrumente für Markenschutz und KI-Sicherheit vorgestellt. Die Funktionen sollen Werbekunden zusätzliche Kontrolle über die Platzierung ihrer Anzeigen ermöglichen und dabei helfen, Risiken im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten zu begrenzen. Die Plattform erweitert damit ihre Angebote im Bereich Brand Safety.

Profound expandiert mit KI-Suchanalyse nach Singapur

Das auf KI-Sichtbarkeit spezialisierte Unternehmen Profound baut seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum aus und expandiert nach Singapur. Die Plattform analysiert, ob und wie Marken in den Antworten von KI-Suchsystemen erscheinen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Generative Engine Optimization (GEO), die Unternehmen bei der Auswertung ihrer Sichtbarkeit in generativen Suchangeboten unterstützt.

Japans Plattform TVer verknüpft Streaming- und Einkaufsdaten

Die japanische Streamingplattform TVer plant gemeinsam mit NTT Docomo und Data One eine neue Form der Werbemessung. Dafür sollen Nutzungsdaten aus dem Streaming mit Mitgliedschafts- und Einzelhandelsdaten zusammengeführt werden. Werbekunden sollen dadurch künftig genauer nachvollziehen können, wie Videowerbung mit dem tatsächlichen Einkaufsverhalten der Zuschauer zusammenhängt.

(red)