Die wichtigsten DACH-Branchennews der Woche

Die Medien- und Werbebranche steht selten still. ExtraDienst hat die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen sieben Tage gesammelt und fasst die sieben Top-Meldungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz im Überblick zusammen.

BMW vergibt Kreativetat an McCann

BMW stellt seine globale Kreativbetreuung neu auf. Der deutsche Automobilhersteller hat den internationalen Kreativetat an McCann vergeben. Damit setzt sich die Agentur im Pitch gegen Jung von Matt durch. Für die bisher betreuende Agentur bedeutet die Entscheidung den Verlust eines international bedeutenden Kunden.

Lidl verteilt Milliardenetat neu

Der Handelskonzern Lidl hat seinen europaweiten Mediaetat neu vergeben. Omnicom Media übernimmt den Großteil des Budgets, dessen Volumen auf rund eine Milliarde US-Dollar geschätzt wird. Für Österreich, Deutschland und die Schweiz wurde Havas Media ausgewählt. Die Agenturgruppe betreut damit künftig die Mediaaktivitäten des Handelsunternehmens in den drei Märkten.

Burda führt Focus-Redaktionen zusammen

Hubert Burda Media plant eine organisatorische Zusammenlegung mehrerer Focus-Redaktionen. Die bislang getrennt arbeitenden Teams von Focus, Focus Money, Focus Online und Focus+ sollen künftig enger zusammenarbeiten. Die Integration betrifft sowohl Print- als auch Digitalangebote und ist Teil der weiteren Bündelung der redaktionellen Strukturen innerhalb des Medienhauses.

WPP verliert international, Deutschland wächst

Der Werbekonzern WPP hat für das dritte Quartal einen Rückgang des vergleichbaren Nettoumsatzes um 2,1 Prozent gemeldet. Der deutsche Markt entwickelte sich hingegen positiv und verzeichnete ein Plus von 2,4 Prozent. Besonders deutlich fiel der Rückgang im klassischen Kreativgeschäft aus, das konzernweit um 5,1 Prozent schrumpfte. Der Media-Bereich zeigte sich stabiler.

Tageszeitungen erreichen digital und gedruckt 74,1 Prozent

Eine aktuelle Reichweitenauswertung für Deutschland weist Tageszeitungen eine kombinierte wöchentliche Reichweite von 74,1 Prozent der Bevölkerung aus. Berücksichtigt wurden sowohl gedruckte Ausgaben als auch digitale Angebote. Die gemeinsame Betrachtung zeigt die Reichweite der Zeitungsmarken über verschiedene Verbreitungswege hinweg.

Österreichische Kommunikationsabteilungen setzen auf KI

Künstliche Intelligenz ist in den Kommunikationsabteilungen österreichischer Unternehmen und Organisationen bereits Teil der täglichen Arbeit. Laut einer aktuellen Untersuchung lassen 41 Prozent der untersuchten Abteilungen mindestens die Hälfte ihrer Texte mit Unterstützung von KI erstellen. Die Ergebnisse geben Einblick in den Einsatz generativer Technologien in der professionellen Kommunikation.

Schweiz Tourismus startet Kampagne mit Verschwörungserzählung

Mit einer ungewöhnlichen Kampagnenidee wirbt Schweiz Tourismus für die Herbstsaison. Die Zürcher Agentur Wirz entwickelte dafür eine fiktive Verschwörungserzählung: Ein vermeintlicher Aufklärer behauptet, die Schweizer würden ihren besonders schönen Herbst absichtlich vor Touristen geheim halten. Insgesamt 85 Partner beteiligen sich an der internationalen Kampagne, die unter anderem in Deutschland ausgespielt wird.

(red)