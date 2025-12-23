Die MG MedienGruppe wünscht frohe Festtage

Die MG MedienGruppe möchte die besinnliche Zeit nutzen, um Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Treue und die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr herzlich zu danken.

Wir wünschen Ihnen entspannte Feiertage, schöne Momente im Kreise Ihrer Liebsten und kleine Augenblicke voller Freude und Wärme. Genießen Sie diese Zeit, tanken Sie Kraft und lassen Sie das Jahr in Ruhe ausklingen.

Auch im neuen Jahr begleiten wir Sie weiterhin mit unseren Medienangeboten – gewohnt zuverlässig und informativ. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest!

Herzliche Grüße

Ihr Team der MG MedienGruppe, Ekaterina Mucha und Christian W. Mucha