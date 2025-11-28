Die Gewinner der Lichtershow-Tickets

In unserem Gewinnspiel jüngst haben wir unsere Leser, Follower und Newsletter-Abonnenten eingeladen, uns zu den Lichtershows der MAGMAG Group in Schönbrunn und Laxenburg zu schreiben.

Als Dankeschön für eine Wortspende versprachen wir Gratis-Tickets.

Womit wir nicht gerechnet hatten – das Interesse daran ist immens. Mithilfe der Glücksfee haben wir nun die ersten Gewinner von Gratis-Tickets ermittelt. Die Einsender erhalten ihre Tickets per Mail.

Vielen Dank für Ihre kreativen Einsendungen und viel Spaß bei den Shows wünscht

die MG Medien-Redaktion

Unsere Gewinner

Unter anderem erhalten folgende Teilnehmer jeweils zwei Tickets für „ILLUMINA“ in Laxenburg oder für „Imperial Lights“ in Schönbrunn:

Gerhard Neuhold: „Einzigartige Lichtershow – Must-See.“

Alexander Lenzatti: „Wiener Gschichtln von Lichtln.“

Anna Mitgutsch: „Da leuchtet’s nicht nur bei den Kindern.“

Bianca Schuhäker: „Licht ins Kalte.“

Walter Kaincz: „Come on, Mucha, light my fire.“