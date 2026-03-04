Deutscher Fernsehpreis 2026 zieht um

Die Gala zum Deutscher Fernsehpreis findet in diesem Jahr am 9. September erstmals im Kölner Confex-Center statt. Das 2024 eröffnete Areal liegt zentral im Kölner Messegelände.

Wie gewohnt wird die Preisverleihung auf zwei Abende verteilt: Einen Tag vor der großen Gala würdigt die „Nacht der Kreativen“ TV-Persönlichkeiten hinter der Kamera. Am Folgetag steigt die große Gala mit hoher Promi-Dichte, die RTL in der Primetime ausstrahlt.

Die Federführung des Fernsehpreises wechselt jährlich und liegt nun bei RTL. Träger der Auszeichnung sind ARD, RTL, Sat.1, ZDF und die Deutsche Telekom, unterstützt von Partnern wie Disney+, Netflix und Prime Video. Bisher fand die Gala in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf statt.

APA/Red.