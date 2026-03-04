Deutscher Fernsehpreis 2026 zieht um

TV-Gala am 9. September erstmals an neuem Standort, RTL überträgt live.

04.03.2026 12:17
red04
© Adobe

Die Gala zum Deutscher Fernsehpreis findet in diesem Jahr am 9. September erstmals im Kölner Confex-Center statt. Das 2024 eröffnete Areal liegt zentral im Kölner Messegelände.

Wie gewohnt wird die Preisverleihung auf zwei Abende verteilt: Einen Tag vor der großen Gala würdigt die „Nacht der Kreativen“ TV-Persönlichkeiten hinter der Kamera. Am Folgetag steigt die große Gala mit hoher Promi-Dichte, die RTL in der Primetime ausstrahlt.

Die Federführung des Fernsehpreises wechselt jährlich und liegt nun bei RTL. Träger der Auszeichnung sind ARD, RTL, Sat.1, ZDF und die Deutsche Telekom, unterstützt von Partnern wie Disney+, Netflix und Prime Video. Bisher fand die Gala in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf statt.

APA/Red.

 

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Beitrag teilen

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Themen