Deutscher Fernsehmoderator Hans Meiser gestorben

Laut Geschäftspartner Harald Thoma, starb Meiser ganz unerwartet in der vergangenen Woche an Herzversagen in der Nähe von Scharbeutz, Schleswig-Holstein.

Er startete seine Karriere als Radiosprecher und wechselte zum Start des deutschen Privatfernsehen zum TV. Dort arbeitete er bis 1992 als „Anchorman“ der Hautnachrichtensendung “7 vor 7“ (heute „RTL aktuell“).

Meiser war als Erfinder der tägliche Nachmittags-Talkshow bekannt. Berühmt wurde es durch seine nach ihm benannte Sendung. Mit dieser erreichte er einen Zuschauer-Marktanteil von bis zu 40 Prozent.

Auch in der RTL-Reality-Show „Notruf“ konnte man Meiser als Moderator sehen.

Für die Zukunft geb es noch große Pläne: Ende Oktober dieses Jahres brachte er gemeinsam mit Harald Thoma den neuen privaten Hörfunksender „Radio Wellenrausch“ raus.

Hans Meier hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder sowie drei Enkelkinder.

APA/Red.