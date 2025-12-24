Das Jahr in dem YouTube 20 Jahre alt wurde

Am 23. April 2005 wurde mit dem Clip „Me at the Zoo“ das erste Video auf YouTube hochgeladen. Das 19 Sekunden lange Video aus dem Zoo von San Diego markierte den Beginn einer Plattform, die heute als weltweit größte Online-Videoplattform gilt.

Hohe Nutzerzahlen

Zwei Jahrzehnte später nutzen Milliarden Menschen YouTube – allein in Österreich greifen monatlich über 6,5 Millionen Personen darauf zu. Im Schnitt verbringen sie dabei täglich mehr als 45 Minuten auf der Plattform. YouTube hat sich in den vergangenen 20 Jahren nicht nur technologisch, sondern auch inhaltlich weiterentwickelt. Die Plattform hat neue Maßstäbe für den Konsum und die Produktion von Videos gesetzt – ob im Bereich Unterhaltung, Bildung oder Information. Dabei verfolgt YouTube laut eigenen Angaben das Ziel, „allen Menschen eine Stimme zu verleihen“.

Wirtschaftlicher Faktor

Auch wirtschaftlich spielt YouTube eine bedeutende Rolle. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben weltweit über 70 Milliarden US-Dollar an Creators ausgezahlt. Rund drei Millionen Menschen weltweit verdienen inzwischen Einnahmen über YouTube – über eine halbe Million von ihnen sind seit mehr als zehn Jahren auf der Plattform aktiv. Die österreichische Creator-Community wächst ebenfalls kontinuierlich. Mittlerweile zählen über 40 heimische Kanäle mehr als eine Million Abonnenten, und über 450 Kanäle haben die Marke von 100.000 Abonnenten überschritten. Besonders erfolgreich sind unter anderem der Mountainbike-Profi Fabio Wimmer (7,95 Millionen Abonnenten), die Fitness-Influencerin Growingannanas (7,42 Millionen Abonnenten), der Zeichen-Creator Condsty (6,04 Millionen Abonnenten) und die Bastel-Creatorin Maqaroon (4,07 Millionen Abonnenten).

Zahlen zum Jubiläum

Zum 20. Geburtstag veröffentlichte YouTube auch aktuelle Nutzungszahlen. Diese verdeutlichen, wie intensiv die Plattform genutzt wird. Über 1 Trillion Videos wurden bislang hochgeladen. Täglich kommen etwa 20 Millionen neue Videos hinzu. Rund 100 Millionen Kommentare werden pro Tag abgegeben, etwa 10 Millionen davon erhalten einen „Like“. Täglich werden etwa 3,5 Milliarden Likes vergeben. Das meist gesehene YouTube-Video aller Zeiten ist das Kinderlied „Baby Shark Dance“ von Pinkfong Kids’ Songs & Stories mit über 15,8 Milliarden Aufrufen. Der meist-abonnierte Kanal ist MrBeast mit über 386 Millionen Abonnenten. Neben der Hauptplattform feiern auch zwei spezialisierte Dienste ihr zehnjähriges Bestehen. YouTube Music, das intern ursprünglich den Codenamen „Woodstock“ trug, sowie YouTube Kids, intern „Pegasus“ genannt. Beide Angebote ergänzen das YouTube-Universum um speziell kuratierte Inhalte für Musikliebhaber bzw. Familien mit Kindern.

(PA/red)