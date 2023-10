Creos verliehen

Die Moderatorin des Abends, Kristina Inhof, bat 47 Preisträger auf die Bühne. Mit vier Mal Gold, und zwar in den Kategorien Dialog Marketing, Print Werbung/Anzeigen und zwei Mal Digital Design, gingen die Vertreter der Agentur Lux wohl als Sieger des Abends nach Hause. Die stoff Werbeagentur sicherte sich Gold in den Kategorien Außenwerbung und Print Design. Ebenfalls zwei Mal Gold in den Kategorien EPU und Experimentals & Eigenwerbung gab es für Maria Strieder.

Kristina Inhof mit Fachgruppenobmann Volker Fussi

©WKK Marktkommunikation/Jost&Bayer

Die Kategorie Audio & Podcast sicherte sich radio:works. Als Sieger in der Kategorie Bewegtbild ging Intermedia hervor, die Kategorie Campaign Award entschied Uppercut für sich. Gold in der Kategorie Corporate/Branddesign holte Die Erzählerei, in der Kategorie Event Aberjung.

In der Kategorie POS & Verpackungsdesign ging Karin Isopp als Siegerin hervor, die Kategorie Socia & Digital Media ging an wuapaa internet solutions.

Der Preis für die beste KI-Lösung wurde Würcher Media zuerkannt, der Sonderpreis Imagefilm Monte Nero Productions.

Die Sieger des Abends wurden von den über 400 Gästen kräftig bejubelt. Für ausgelassene Stimmung sorgte zudem Roman Gregory, der Falco-Hits wie Der Kommissar und Amadeus zum Besten gab. Und das Publikum zum Mitsingen motivierte.