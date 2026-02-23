Cosmó vertritt Österreich beim ESC 2026

Der 19-jährige Cosmó wird Österreich beim 70. Eurovision Song Contest vertreten. Der Wahlwiener setzte sich am Freitagabend in der ORF-Show „Vienna Calling“ gegen elf weitere Konkurrenten durch. Mit seiner Elektro-Tanznummer „Tanzschein“ wird er die rot-weiß-rote Fahne beim großen Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle tragen.

Entscheidung durch Jury und Publikum

Nach drei Stunden stand das Ergebnis fest: Cosmó konnte die Mehrheit der Stimmen aus der Kombination von Publikumsvoting und Expertenjury auf sich vereinen. Die Jury hatte den Sänger noch auf Platz 2 gesetzt, während das Publikum ihn auf Platz 1 wählte. Die Endwertung setzte sich zu jeweils 50 Prozent aus beiden Komponenten zusammen. Laut ORF verfolgten durchschnittlich 457.000 Zuschauer die Show (Marktanteil 20 %), beim Voting waren es 470.000 (30 %), und bei der anschließenden Party im Schnitt 258.000 (Marktanteil 20 %). Auf Platz 2 landete die 23-jährige Tirolerin Lena Schaur, die in der Jurywertung den ersten Platz erreicht hatte, vom Publikum jedoch auf Platz 3 bewertet wurde. Bamlak Werner aus Kärnten, von der Jury nur mit 4 Punkten bedacht, erreichte beim Publikum den zweiten Rang und landete so ebenfalls auf dem Podium.

Cosmó über seine Teilnahme

Der in Budapest geborene Cosmó, Sohn einer ungarischen Mutter und eines deutschen Vaters, nahm die Möglichkeit, Österreich international zu vertreten, mit Humor und Ernst zugleich. Er bezeichnete seinen Sieg scherzhaft als „zweiten Zivildienst“ und verwies auf sein erstes Engagement bei der Caritas. Mit „Tanzschein“, thematisch zwischen Rian und Bilderbuch, setzte sich eine von sechs deutschsprachigen Nummern im Wettbewerb durch. Cosmó erklärte, dass er den Song für seine Mutter geschrieben habe, mit der er auch schon in der heimischen Küche dazu getanzt habe.

Fixplatz im Finale

Da Österreich nach dem Sieg von JJ 2025 in Basel als Gastgeber fungiert, hat Cosmó einen Fixplatz im Finale. Dort wird er gemeinsam mit 24 weiteren Nationen um den Titel antreten. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz lobte die Abstimmung: „Wenn die Mehrheit etwas entscheidet, ist das super, denn dann hat es funktioniert. […] Es muss vor dem Fernseher zucken – und in dem Fall hat einiges gezuckt.“ Gleichzeitig wies sie darauf hin, dass die kommenden Monate für den erst 19-jährigen Künstler sehr intensiv werden.

