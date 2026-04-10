CoreWeave erhält Milliardenauftrag von Meta

Die KI-Cloudfirma CoreWeave hat einen Großauftrag von Meta erhalten. Der Konzern sichert sich Rechenkapazitäten für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz im Wert von rund 21 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2032.

Die Ankündigung wirkte sich unmittelbar auf den Markt aus: Die Aktien von CoreWeave legten im vorbörslichen Handel deutlich zu.

Erst vor Kurzem hatte Meta bereits Kapazitäten beim niederländischen Anbieter Nebius im Umfang von etwa 27 Milliarden Dollar gebucht. Beide Firmen zählen zu den sogenannten „Neoclouds“, die sich auf den Aufbau und Betrieb von Rechenzentren für KI spezialisiert haben.

Der Bedarf an Rechenleistung wächst stark, da große Technologieunternehmen verstärkt in KI-Anwendungen investieren. Diese Entwicklung sorgt für ein schnelles Wachstum der spezialisierten Cloud-Anbieter.

APA/Red.