Clemens Pig: „Habe keinen Plan B.“

Clemens Pig äußert sich über seine Zukunftspläne gegenüber ExtraDienst am Tag vor der ORF-Generaldirektorenwahl.

10.06.2026 11:52
red04
© APA/ROLAND SCHLAGER
Clemens Pig

ExtraDienst erreichte ORF-GD-Spitzen-Bewerber Clemens Pig am Tag vor der alles entscheidenden Wahl.

Befragt, ob er es „schaffen würde“, antwortet Pig: „Keine Ahnung. Aber es wird schon gut gehen.“

Ob er denn einen Plan B habe, wenn es nicht funktioniere? Pig: „Ich schwöre bei meinem Augenlicht: Darüber habe ich niemals nachgedacht. Es gibt keinen Plan B. Und wenn es nicht klappt, dann heißt es für mich: aufstehen, Krone richten und weitermachen.“

Wie lang denn sein Vertrag bei der APA noch gelte? Pig: „Bis zum 31. Juli. Dann ist dort Schluss.“

ExtraDienst berichtet von der spannendsten Medienwahl des Jahres in unserem Newsletter, der diesmal – aus Aktualitätsgründen – nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitag, dem 12. Juni, erscheint.

CEMU

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