Clemens Pig: „Habe keinen Plan B.“

ExtraDienst erreichte ORF-GD-Spitzen-Bewerber Clemens Pig am Tag vor der alles entscheidenden Wahl.

Befragt, ob er es „schaffen würde“, antwortet Pig: „Keine Ahnung. Aber es wird schon gut gehen.“

Ob er denn einen Plan B habe, wenn es nicht funktioniere? Pig: „Ich schwöre bei meinem Augenlicht: Darüber habe ich niemals nachgedacht. Es gibt keinen Plan B. Und wenn es nicht klappt, dann heißt es für mich: aufstehen, Krone richten und weitermachen.“

Wie lang denn sein Vertrag bei der APA noch gelte? Pig: „Bis zum 31. Juli. Dann ist dort Schluss.“

ExtraDienst berichtet von der spannendsten Medienwahl des Jahres in unserem Newsletter, der diesmal – aus Aktualitätsgründen – nicht am Donnerstag, sondern erst am Freitag, dem 12. Juni, erscheint.

CEMU