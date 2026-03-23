C-Suite im Wandel

Das klassische Modell „Einmal Vorstand, immer Vorstand“ ist laut Experten Geschichte. In der modernen Unternehmenswelt entscheidet nicht mehr die Vergangenheit, sondern die Fähigkeit zur laufenden Neuerfindung. Künstliche Intelligenz, geopolitische Verschiebungen und wachsender Entscheidungsdruck haben die Anforderungen an Top-Manager grundlegend verändert. Führung in der C-Suite ist heute kein stabiler Status mehr, sondern ein Leistungszustand auf Zeit, bei dem zählt, was aktuell unter den Bedingungen der Gegenwart erreicht wird, und nicht vergangene Erfolge, erläutert Dr. Christian Joksch.

Bereits ab 2012 setzte IMADEC neue Maßstäbe, indem gezielt Programme für die C-Suite entwickelt wurden – eine lange vernachlässigte Führungsebene. Dieses Modell, das zunächst auf Skepsis stieß, wurde zu einem Erfolgsmodell und dient heute als Vorbild für zahlreiche renommierte Business Schools in Europa.

Aufbauend darauf bietet IMADEC nun ein vollwertiges, modulares Degree-Programm für erfahrene Entscheidungsträger an. Es richtet sich an Führungskräfte, die Unternehmen transformieren, Märkte gestalten und wirtschaftliche Entwicklung aktiv vorantreiben wollen – bewusst auch an Personen, die sich in einer Phase befinden, in der andere ihre Karriere bereits beenden.

C-Suite ist kein Ziel, sondern eine kontinuierliche Leistungspflicht. Wer an der Spitze stehen will, muss sich permanent an neue Herausforderungen anpassen, von technologischen Innovationen wie KI bis hin zu globalen Marktveränderungen, um Unternehmen erfolgreich zu steuern.

APA/Red.