ByteDance auf Höhenflug

Die TikTok-Mutter ByteDance erlebt einen beeindruckenden Wertanstieg: Insider berichten, dass die Bewertung des Unternehmens bei einem geplanten Anteilsverkauf des Finanzinvestors General Atlantic auf etwa 550 Milliarden US-Dollar (rund 467 Milliarden Euro) klettern soll. Das entspricht einem Zuwachs von rund 66 Prozent im Vergleich zum Sommer 2025, als ByteDance noch mit 330 Milliarden Dollar bewertet wurde.

General Atlantic, der bereits seit 2017 bei ByteDance investiert ist – damals lag der Wert des Konzerns bei etwa 20 Milliarden Dollar –, plant offenbar einen Teilverkauf seiner Anteile. Details zum Umfang des Verkaufs sind bislang nicht bekannt, und sowohl General Atlantic als auch ByteDance hielten sich zu den Plänen bedeckt.

ByteDance hat sich als weltweit größter Betreiber von Online-Netzwerken etabliert und überholte 2024 den Facebook-Mutterkonzern Meta Platforms beim Umsatz. Für 2025 wird ein Gewinn von etwa 48 Milliarden Dollar geschätzt. Kürzlich reagierte das Unternehmen auf politischen Druck und verlegte das US-Geschäft von TikTok in ein Joint Venture, an dem internationale Firmen die Mehrheit halten.

Dieser steile Bewertungsanstieg unterstreicht den wachsenden Einfluss von ByteDance in der globalen Tech-Landschaft und zeigt, wie stark der Konzern trotz Herausforderungen weiterhin expandiert.

APA/Red.