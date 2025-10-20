Bundesländerinnen-Magazine unter neuer Führung

Katharina Egger-Zierl steht ab sofort an der Spitze der österreichischen Magazingruppe Bundesländerinnen. Die langjährige Chefredakteurin und Geschäftsführerin der Tirolerin folgt auf Andreas Eisendle, der die Gruppe viele Jahre geprägt hat und künftig als beratender Geschäftsführer fungiert.

In ihrer neuen Rolle wird Egger-Zierl gemeinsam mit Sabine Gallei (erweiterte Geschäftsleitung) und den Teams in den Bundesländern den Erfolgsweg der Magazingruppe fortsetzen und die Potenziale der verschiedenen Magazinmarken weiter ausbauen.

Egger-Zierl ist seit über 15 Jahren im Verlagshaus Moser Holding tätig, wo sie die Tirolerin redaktionell und wirtschaftlich zum erfolgreichsten Titel der Gruppe formte. Zuletzt war sie zudem nationale Redaktionsleiterin der Bundesländerinnen und Prokuristin der Life Style Magazin Verlags GmbH – eine Rolle, die bereits als Vorbereitung auf die jetzige Position galt.

Mit dem Führungswechsel soll die Weiterentwicklung der regionalen Lifestyle-Magazine fortgesetzt werden. Rückenwind bekommt die Neo-Geschäftsführerin durch die aktuelle Media-Analyse: Mit 485.000 Leserinnen und Lesern pro Ausgabe erreicht die Magazingruppe einen neuen Reichweitenrekord.

Egger-Zierl will die Stärke der regionalen Marken weiter ausbauen: „Die Strahlkraft unserer Magazine liegt in der Nähe zu den Menschen und in der Kreativität unserer Teams“, so die neue Geschäftsführerin.

Die regionalen Frauen- und Lifestyle-Magazine von Moser Holding und Styria Media Group wurden 2011 als „Bundesländerinnen“ unter dem Dach der Life Style Magazin Verlags GmbH zusammengeführt. An der Gesellschaft sind die Moser Holding AG zu 63 Prozent und die Styria Media Group zu 37 Prozent beteiligt. Zu den Bundesländerinnen gehören die Magazine Wienerin, Tirolerin, Oberösterreicherin, Unser Salzburg, Steirerin, Kärntner Monat, Burgenländerin, Niederösterreicherin sowie, im Rahmen einer Kooperation mit Russmedia, die Vorarlbergerin.

