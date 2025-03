Bombendrohung am ORF-Zentrum

Am frühen Morgen des 25.03.25 kam es rund um das ORF-Zentrum in Wien-Hietzing zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mann hatte gegen 5:00 Uhr mit einem Klein-Lkw die Zufahrt blockiert und behauptet, im Laderaum befinde sich eine Bombe. Die Polizei reagierte umgehend, nahm den Fahrer fest und sperrte das Gelände großräumig ab.

Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger wurde der Mann noch am Ort des Geschehens festgenommen. Das Gelände um das ORF-Zentrum wurde teilweise evakuiert, der Entschärfungsdienst des Innenministeriums rückte an. Zwar wurde das Zentrum selbst nicht gesperrt, jedoch mussten Teilbereiche des Gebäudekomplexes vorsorglich geräumt werden. Der Einsatz erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsteam des ORF.

Medienbetrieb gestört

Die Bedrohung hatte auch Auswirkungen auf den ORF-Sendebetrieb: Die Morgensendung Guten Morgen Österreichwurde vorübergehend unterbrochen. Offiziell sprach der ORF zunächst von einer „technischen Störung“, zeigte stattdessen das Wetterpanorama. Radio FM4 unterbrach ebenfalls kurzfristig sein Programm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden via SMS aufgefordert, bei nicht sendungsrelevanten Tätigkeiten von zu Hause aus zu arbeiten.

Keine Bombe gefunden

Nach intensiver Durchsuchung des Lieferwagens konnte Entwarnung gegeben werden: Es wurde kein Sprengkörper gefunden. Der Fahrer, ein polizeibekannter Mann, soll laut ersten Informationen bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Drohungen aufgefallen sein. Bei seiner ersten Einvernahme bei der Polizei distanzierte er sich von seiner ursprünglichen Aussage. Dennoch drohen ihm rechtliche Konsequenzen – unter anderem wegen Vortäuschens einer gefährlichen Straftat und der daraus resultierenden Kosten für den Polizeieinsatz.

Lage unter Kontrolle

Durch die großflächigen Absperrungen rund um den Küniglberg kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr. Auch Anrainerinnen und Anrainer berichteten von gesperrten Straßen, Polizeipräsenz und einer angespannten Lage. Derzeit ist die Lage weitgehend unter Kontrolle, der Polizeieinsatz läuft jedoch weiterhin. Auch wenn keine Bombe gefunden wurde, bleibt das Sicherheitskonzept vor Ort aktiv, um auf etwaige Entwicklungen rasch reagieren zu können. Ermittlungen zum Hintergrund der Drohung sowie zur Motivation des Täters sind im Gange. Die Behörden schließen nicht aus, dass sich im Laufe des Tages neue Erkenntnisse ergeben könnten. Der ORF setzt den Sendebetrieb schrittweise fort, bleibt jedoch in engem Austausch mit den Einsatzkräften.