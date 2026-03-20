Bezos plant KI-Fonds

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos plant laut einem Bericht des Wall Street Journal einen Fonds im Umfang von etwa 100 Milliarden Dollar, der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Fertigungsindustrie abzielt. Ziel ist es demnach, Unternehmen zu übernehmen und ihre Automatisierung auszubauen.

Bezos soll bereits Gespräche mit großen Investoren führen. Zudem habe er im Nahen Osten bei Staatsfonds um Kapital geworben. In internen Unterlagen werde das Projekt als Instrument zur Transformation der industriellen Produktion beschrieben. Im Fokus stehen unter anderem die Chipindustrie, die Rüstungsbranche sowie die Luft- und Raumfahrt.

Das Vorhaben steht offenbar im Zusammenhang mit Bezos’ Aktivitäten im KI-Bereich. Laut der New York Times sollte er eine führende Rolle beim Start-up Project Prometheus übernehmen, das sich auf KI-Anwendungen in Entwicklung und Produktion konzentriert. Unabhängig davon verhandelt das Unternehmen laut Bericht über weitere Finanzmittel in Milliardenhöhe. Eine Stellungnahme von Bezos oder den Mitgründern lag zunächst nicht vor.

APA/Red.