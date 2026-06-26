Beran bewirbt sich nicht beim ORF

Ein hartnäckiges Gerücht hat sich in Windeseile in der gesamten Branche verbreitet: Von einer Wiener Quelle – wohl in der Absicht, Beran zu schaden – wurde der kaufmännischen Direktorin von ServusTV unterstellt, sich beim ORF als kaufmännische Direktorin beworben zu haben.

Freilich ist dies unrichtig.

ExtraDienst erreichte Beran und die hält ganz klar fest: „Nein, ich habe mich nicht als kaufmännische Direktorin des ORF beworben. Und werde mich dort auch nicht bewerben. Es gibt mannigfache Aufgaben für die Zukunft bei ServusTV. Ich bin sehr glücklich dort und möchte weiterhin dort tätig sein. Ein Wechsel zum ORF kommt für mich nicht in Frage.“

ExtraDienst hatte von weitreichenden Kompetenzerweiterungen für Beran berichtet, die im letzten Halbjahr „upgegraded“ wurde und mittlerweile neben TV Print, Personalangelegenheiten, Marktforschung und den gesamten Rechtsbereich verantwortet.

Womit ExtraDienst exklusiv wieder einmal dafür sorgen kann, ein übles Gerücht ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen.

CEMU