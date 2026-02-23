Bayer Austria wechselt Kommunikationsspitze

Mit Jahresbeginn hat Bayer Austria eine personelle Veränderung im Bereich Kommunikation vorgenommen: Seit 1. Jänner verantwortet Amila Alavi als Country Communications Lead Austria & Alpe Adria die externe Unternehmenskommunikation. In dieser Funktion steuert sie die strategische Presse- und Medienarbeit und fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für Journalisten in Österreich sowie in der Region Alpe Adria.

Erfahrung in strategischer Kommunikation

Alavi verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der strategischen Kommunikation, insbesondere in regulierten und technologieorientierten Branchen. Zuletzt war sie in der IT-Gesellschaft einer internationalen Versicherung tätig, wo sie die Kommunikationsagenden verantwortete und die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke vorantrieb. Davor leitete sie bei einem führenden Gesundheitsunternehmen die interne Kommunikation und begleitete umfangreiche Changeprozesse. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Journalismus.

Verantwortung für Public Relations

In ihrer neuen Rolle soll Alavi die Weiterentwicklung und Umsetzung der Public-Relations-Agenda des Unternehmens in Österreich mitgestalten. Ziel ist es, die Positionierung von Bayer als Life-Science-Unternehmen weiter zu schärfen und die Themen Gesundheit und Ernährung stärker im öffentlichen Diskurs zu verankern. „Mit Amila Alavi gewinnen wir eine erfahrene Kommunikationsexpertin, die unsere Botschaften klar und mit starker Stimme in gesellschaftlich relevanten Themen positionieren wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, unsere Marke gemeinsam weiter zu stärken“, betont Helga Aigner, Geschäftsführerin von Bayer Austria. Die Muttergesellschaft Bayer AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Unter dem Leitmotiv „Health for all, Hunger for none“ entwickelt und vertreibt der Konzern Produkte und Dienstleistungen, die zur Bewältigung grundlegender Herausforderungen einer wachsenden und alternden Weltbevölkerung beitragen sollen.

(PA/red)