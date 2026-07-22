WM-Finale übertrifft ESC-Rekord bei ORF-Streaming

Die Fußball-Weltmeisterschaft hat beim ORF und seiner Technik-Tochter Big Blue Marble neue Streaming-Bestmarken erreicht. Das Finale verzeichnete eine durchschnittliche Reichweite von 351.000 Zuschauern. Gleichzeitig wurden bei den Zugriffs-Lastspitzen Werte von bis zu 2,5 Terabit pro Sekunde gemessen. Damit übertraf die Übertragung des WM-Endspiels den erst beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 aufgestellten Streaming-Rekord. Nach Angaben von Big Blue Marble stellte die Fußball-Weltmeisterschaft aufgrund der hohen gleichzeitigen Nutzung besondere Anforderungen an die technische Infrastruktur.

Technische Vorbereitung auf höhere Belastungen

Nach den Erfahrungen beim ESC wurden die Systeme für die Fußball-Weltmeisterschaft gezielt erweitert. Big Blue Marble erhöhte unter anderem die Hardware-Kapazitäten der eigenen Systeme nahezu auf das Doppelte und passte die extern angebundenen Cloud-Dienste auf Basis von AWS an die erwarteten Belastungen an. „Nach dem ESC war für uns klar, dass die Fußball-WM technisch noch einmal eine andere Dimension bedeuten würde. Wir haben unsere Kapazitäten gezielt darauf ausgerichtet und konnten dem ORF dadurch auch bei absoluten Rekordlasten eine stabile und verlässliche Streaming-Infrastruktur liefern“, erklärte Norbert Grill, CTO von Big Blue Marble.

Mehrere Rekorde während des Turniers

Die neuen Höchstwerte wurden nicht nur beim Finale erreicht. Bereits nach dem Vorrundenspiel Österreich gegen Jordanien wurden weitere Streaming-Bestmarken registriert. Auch das Halbfinale und das Endspiel führten zu neuen Spitzenwerten. Insgesamt überschritten die Streaming-Zugriffe bei acht Spielen die bisherigen Rekordwerte des ESC. Zum Vergleich: Beim WM-Finale vor vier Jahren lag die maximale Datenlast noch bei 930 Gigabit. Die aktuelle Spitzenbelastung von 2,5 Terabit entspricht damit nahezu einer Verdreifachung.

Zusammenarbeit von ORF und Big Blue Marble

ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung Harald Kräuter sieht die gemeinsame Vorbereitung als entscheidenden Faktor für den erfolgreichen Betrieb der Plattform. „Große Live-Events stellen höchste Anforderungen an eine leistungsfähige technische Infrastruktur. Umso mehr freut es mich, dass die intensive Vorbereitung und die enge Zusammenarbeit zwischen ORF und Big Blue Marble die Grundlage für diese neuen Streaming-Rekorde geschaffen haben“, sagte Kräuter. Die Ergebnisse der Weltmeisterschaft zeigen nach Angaben der Beteiligten, dass die Streaming-Infrastruktur auch bei außergewöhnlich hohen Zugriffszahlen stabil betrieben werden konnte.

(PA/red)