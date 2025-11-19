Barbara Teiber als GPA-Vorsitzende bestätigt

Barbara Teiber ist am Mittwoch als Vorsitzende der Angestellten-Gewerkschaft GPA wiedergewählt worden. Sie erhielt 97,7 Prozent der Stimmen beim Bundesforum, das noch bis Donnerstag in Wien stattfindet. Es ist Teibers zweite Wahl, seit sie die Führung der Gewerkschaft 2018 übernommen hat, hieß es in einer Aussendung. Beim Bundesforum 2020 hatte sie 96,1 Prozent Zustimmung erhalten.

In ihrer Rede nahm Teiber Bezug auf die großen Erfolge der Gewerkschaft GPA in der letzten fünfjährigen Periode. So sind 104.000 Personen der Gewerkschaft GPA beigetreten, insgesamt wuchs die Gewerkschaft um 12.500 Mitglieder, 15.400 Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind unter dem Dach der GPA organisiert.

Die Gewerkschafterin die Bedeutung von Gewerkschaften in der heutigen Zeit, forderte einmal mehr einen gerechten Beitrag der Superreichen und aktive Arbeitsmarktmaßnahme anlässlich ihrer Wiederwahl.

Die Gewerkschaft GPA ist mit über 290.000 Mitgliedern Österreichs größte Gewerkschaft und verantwortet die Verhandlung von über 170 Kollektivverträgen für zwei Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

(OTS/APA/red)