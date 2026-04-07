Automatenshops gewinnen an Bedeutung

Automatenshops werden immer bekannter und zunehmend genutzt. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Marketagent kennen 93 Prozent der Befragten dieses Konzept, bei dem rund um die Uhr ohne Personal eingekauft werden kann. 29 Prozent haben bereits selbst dort eingekauft, bei der jüngeren Generation liegt der Anteil noch höher.

Viele sehen in Automatenshops eine praktische Ergänzung zum klassischen Handel. Gleichzeitig bereitet der zunehmende Leerstand in Ortszentren Sorgen: Eine große Mehrheit nimmt mehr ungenutzte Geschäfte wahr und bewertet diese Entwicklung als problematisch.

Als größter Vorteil gilt die ständige Verfügbarkeit von Produkten. Besonders geschätzt wird, dass Einkäufe jederzeit möglich sind, etwa für spontane oder dringende Besorgungen. Kritisch gesehen werden hingegen höhere Preise, eine eingeschränkte Auswahl sowie mögliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze im Handel.

Beliebt sind vor allem Snacks, Getränke und verpackte Lebensmittel. Als geeignete Standorte gelten insbesondere Verkehrsknotenpunkte, ländliche Gebiete sowie Einrichtungen wie Krankenhäuser.

APA/Red.