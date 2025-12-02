Austrian Airlines erzählt Weihnachten am Gate

Weihnachten ist für die Austrian Airlines traditionell keine ruhige Zeit. Während viele Airlines im Dezember den Freizeit- und Urlaubsverkehr betonen, profitiert die AUA in diesen Wochen ebenso stark vom Geschäftsreise-Publikum: Menschen, die ihre letzten Termine erledigen, internationale Meetings abschließen oder noch vor Jahresende nach Übersee müssen. Genau diese Realität – hoher Takt, knapper Zeitplan, sensible Stimmung – bildet den Rahmen des neuen Weihnachtsspots.

Kleine Geste, große Erzählabsicht

Schauplatz ist der Flughafen Wien. Im Mittelpunkt steht eine Passagierin, die den Flug nach New York verpasst – oder es zumindest glaubt. Sie bricht aus dem üblichen Business-Tempo aus, setzt sich hin und wirkt kurz orientierungslos. Es dauert nicht lange, bis AUA-Mitarbeitende und mitreisende Traveller sie bemerken.

Hier geht’s zum Spot auf YouTube

Der Spot spielt mit der Idee, dass selbst im hochgetakteten Premium-Reisealltag Platz für Aufmerksamkeit bleibt. Der dramaturgische Moment folgt, als ein Steward ihr die Daten des nächsten Fluges überreicht. Ob Missverständnis oder Ausfall – die Regie lässt die Auflösung offen, warum das Gate leer war.

Alles was kommunikationstechnisch zählt: AUA bietet eine Lösung an.

Kampagne als Dankeschön

Unter dem Titel „Fröhliche Flynachten“ positioniert die Airline die Kampagne als doppelte Botschaft: ein emotionales Bild nach außen und ein aufrichtiges Dankeschön an die Teams, die den Dezemberbetrieb stemmen. Marketingchefin Ingrid Gogl verweist auf die besondere Belastung der Kolleginnen und Kollegen, die in der hektischsten Phase des Jahres „einen kühlen Kopf und ein offenes Ohr“ behalten sollen. Die Inszenierung meidet Kitsch; Weihnachtsreferenzen bleiben subtil – ein paar Pullis, etwas Dekor, viel Terminalrealität.

Service und Aufmerksamkeit

Die 360°-Kampagne von Thjnk Berlin, gedreht von Alexander Weber und Victor Jim Moye-Noza, lehnt sich ans Motiv der „Stillen Nacht“ an: Menschlichkeit im Zwischenraum zwischen Gate, Zeitdruck und globaler Mobilität – auch das zählt zu Weihnachten. In einem Dezember, in dem Geschäftsreisen dominieren und operative Abläufe unter Druck stehen, erzählt Austrian Airlines das, was Kundinnen und Kunden hören sollen: dass Service und Aufmerksamkeit selbst dann funktionieren, wenn der Kalender überläuft. Der Spot liefert weniger Story als Stimmung – bleibt unaufgeregt, auch dann, wenn mal etwas schief läuft.

(PA/red)