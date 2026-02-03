AUSTRIACUS Werbepreise-Gewinner 2025

„Vorhang auf, Bühne frei für die beste Werbung made in Austria!“ hieß es gestern, Donnerstag, 29. Januar 2026: Da wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des österreichischen Bundeswerbepreises AUSTRIACUS 2025 präsentiert und ausgezeichnet. Besonders erfreulich: 36 Agenturen aus allen Bundesländern konnten dieses Jahr zumindest einen AUSTRIACUS in Gold, Silber oder Bronze mit nach Hause nehmen. Angelika Sery-Froschauer, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, eröffnete die diesjährige AUSTRIACUS-Verleihung gemeinsam mit Jürgen Bauer, dem Obmann des WKÖ-Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation.

Fachjury wählte aus allen Bundesländern

Der Bundeswerbepreis AUSTRIACUS steht für Qualität, Vielfalt und professionelle Handwerkskunst. 2025 wurden dafür – resultierend aus den Siegern der jeweiligen Landeswerbepreise und der Wiener Vorauswahl – 280 Arbeiten in insgesamt 12 Kategorien eingereicht. Die Palette reicht dabei von klassischer Print- und Out-of-Home-Werbung über digitale Kampagnen bis hin zu integrierten Kommunikationslösungen. Eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitz von Leopold Kreczy (Wien Nord Serviceplan) bewertete die Einreichungen. Sie legte besonderes Augenmerk auf kreative Ideen, strategische Umsetzungen und nachhaltige Wirkung.

Qualität, Vielfalt, handwerkliche Exzellenz – vielfältig, mutig und professionell

„Der AUSTRIACUS zeigt, wie vielfältig, mutig und professionell Werbung in Österreich ist“, betonte Fachverband-Werbung-Obmann Jürgen Bauer. „Gerade in einem dynamischen Marktumfeld zeigt sich, wie wichtig starke Ideen, glaubwürdige Markenkommunikation und verantwortungsvolle Werbung sind.“ Die feierliche Verleihung der AUSTRIACUS-Auszeichnungen 2025, charmant moderiert von Multitalent Silvia Schneider, brachte Vertreter:innen aus Wirtschaft, Medien und Agenturen zusammen. Fachverbandsobmann Jürgen Bauer hielt fest: „Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich und bedanke mich bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung, insbesondere den ORF-Landesstudios in ihrer Rolle als Presenter. Der Beitrag unserer Partner war entscheidend für das Gelingen des AUSTRIACUS 2025.“

Der AUSTRIACUS

Den österreichischen Bundeswerbepreis AUSTRIACUS hatte Angelika Sery-Froschauer im Jahr 2017, damals Obfrau des WKÖ-Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation, initiiert. „Dass der AUSTRIACUS heute zu den wichtigsten Auszeichnungen unserer Kommunikations- und Kreativbranche zählt, erfüllt mich mit großer Freude. Als die Idee zu einem bundesweiten Werbepreis unter dem Dach der Wirtschaftskammer vor neun Jahren geboren und bald darauf erstmals umgesetzt wurde, war das gemeinsame Ziel aller Beteiligten klar: die außergewöhnliche Qualität österreichischer Werbung sichtbar zu machen und eine starke Bühne für kreative Exzellenz zu schaffen. Die heutige Verleihung zeigt, wie viel Innovationskraft in unserer Branche steckt. Und auch, wie erfolgreich sich unser Anspruch entwickelt hat“, sagte sie bei der Preisverleihung.

Mehr Informationen und alle Preisträger:innen des AUSTRIACUS 2025 gibt es unter www.bundeswerbepreis.at.