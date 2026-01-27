Auftakt für Immobilien-Eventreihe in Wien

Mit einem klaren Fokus auf Wiener Wohnimmobilien hat die Wiener Urbanek Gruppe am 22. Jänner 2026 ihre neue Veranstaltungsreiihe „Your Access to Real Estate“ gestartet. Schauplatz des Auftakts war die Eden Bar in der Wiener Liliengasse. Gewählt wurde der bewusst informelle Rahmen für ein Thema, das auf großes Interesse stieß: Investitionen in Wohnimmobilien.

Marktanalyse statt Verkaufsshow

Im Zentrum des Abends stand ein Vortrag von Christoph Urbanek, Gründer der Urbanek-Gruppe. Unter dem Titel „Investment Opportunities“ skizzierte Urbanek die aktuelle Lage am Wiener Wohnimmobilienmarkt. Pandemie, steigende Zinsen und eine schwache Konjunktur hätten die Branche in den vergangenen Jahren stark belastet, viele Projekte seien ins Stocken geraten oder gar insolvent geworden.

Gleichzeitig, so Urbanek, habe diese Phase zu spürbaren Preiskorrekturen geführt, insbesondere bei Zinshäusern in mittleren Lagen. „In herausfordernden Marktphasen entstehen oft die besten Einstiegsmöglichkeiten – vorausgesetzt, man verfügt über Erfahrung und eine klare Strategie“, betonte er vor dem zahlreich erschienenen Publikum.

Fokus auf Wiener Zinshäuser

Die Urbanek-Gruppe positioniert sich dabei klar: Im Mittelpunkt stehen Bestandsobjekte und Zinshäuser in Wien, häufig in sogenannten Sondersituationen. Diese Immobilien werden angekauft, geprüft, saniert und anschließend einzeln verwertet. Alle Schritte – von der rechtlichen Analyse über die Projektentwicklung bis zur Vermarktung – erfolgen im eigenen Haus. Die typische Projektdauer liegt laut Urbanek bei 24 bis 36 Monaten.

Als strukturelle Grundlage nannte der Immobilienrechtsexperte vor allem zwei Faktoren: ein mittlerweile stabileres Zinsumfeld sowie die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum in Wien. Beides spreche dafür, dass Bestandsimmobilien auch mittelfristig eine tragende Rolle am Markt spielen werden.

Beteiligung auch über Anleihe möglich

Ein Teil des Abends war auch dem Vienna Opportunities Bond gewidmet, über den sich Anlegerinnen und Anleger ab 1.000 Euro an Investitionen in Wiener Wohnimmobilien beteiligen können. Die Anleihe bündelt Kapital für den Ankauf und die Entwicklung von Zinshäusern und richtet sich an Personen, die einen direkten Bezug zu realen Projekten suchen.

Dialogformat mit Fortsetzung

Moderiert wurde der Auftakt von Aferdita Bogdanovic, die den Austausch zwischen Vortragendem und Publikum bewusst in den Vordergrund stellte. Die Eventreihe „Your Access to Real Estate“ soll künftig regelmäßig stattfinden und aktuelle Markttrends ebenso beleuchten wie konkrete Fragen rund um Immobilieninvestments.

(PA)