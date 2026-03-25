Apple wird 50 Jahre

Apple wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und kurzzeitig auch Ron Wayne gegründet. Während Wayne früh ausstieg, legten Jobs und Wozniak den Grundstein für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Erste gemeinsame Experimente wie die sogenannte „Blue Box“, mit der Telefonleitungen manipuliert werden konnten, brachten sie fast in Konflikt mit dem Gesetz.

Wozniak entwickelte schließlich mit dem Apple I einen der ersten Personal Computer. Jobs erkannte früh das wirtschaftliche Potenzial. Mit einer ersten Bestellung eines Computerladens konnten sie die Produktion starten – in der Garage von Jobs’ Elternhaus. 1976 wurde daraufhin Apple offiziell gegründet.

Der Durchbruch gelang mit dem Apple II, einem der ersten massentauglichen Computer. Unterstützt durch Investor Mike Markkula wuchs das Unternehmen schnell und ging 1980 erfolgreich an die Börse. 1984 folgte der Macintosh, der die grafische Benutzeroberfläche in den Massenmarkt brachte, auch wenn der Start zunächst schwierig war.

Nach internen Konflikten verließ Jobs 1985 das Unternehmen. In den folgenden Jahren geriet Apple in eine Krise mit schwachen Produkten und sinkenden Verkaufszahlen. Mitte der 1990er-Jahre stand die Firma kurz vor dem Bankrott.

Die Wende kam mit der Rückkehr von Jobs. Er straffte das Sortiment und setzte auf Design und Innovation, unter anderem mit Hilfe von Designer Jony Ive. Neue Produkte wie der iPod und später das iPhone machten Apple wieder erfolgreich. Das 2007 vorgestellte iPhone entwickelte sich zum wichtigsten Produkt des Unternehmens.

Nach dem Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 übernahm Tim Cook die Führung. Unter seiner Leitung wuchs Apple weiter, setzte verstärkt auf eigene Chips und baute neue Geschäftsfelder wie Services, Apple Watch und AirPods aus.

Heute nutzen weltweit Milliarden Menschen Apple-Geräte. Auch nach 50 Jahren zählt das Unternehmen zu den wertvollsten und einflussreichsten Technologiekonzernen – ein Ende des Erfolgs ist derzeit nicht absehbar.

APA/Red.