Apple erhebt Vorwürfe gegen OpenAI

Apple hat den ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie zwei ehemalige Mitarbeiter des Technologiekonzerns verklagt. Der Vorwurf: Vertrauliche Informationen von Apple sollen entwendet und zum Vorteil von OpenAI genutzt worden sein. Einer der Beschuldigten ist Tang Tan, ein früherer leitender Apple-Designer, der inzwischen als Hardware-Chef bei OpenAI tätig ist.

Zentrale Rolle bei OpenAI

Tang Tan gilt als der ranghöchste Mitarbeiter, der von Apple zu OpenAI gewechselt ist. Er war mehr als zwei Jahrzehnte für Apple tätig und verantwortete unter anderem das Design des iPhones sowie der Apple Watch. Bei OpenAI arbeitet er heute an Hardware-Projekten, mit denen das Unternehmen seine KI-Technologien auf neue Geräte ausrichten will. Apple zufolge ergaben interne Untersuchungen den Verdacht, dass Tan vertrauliche Informationen des Konzerns für OpenAI verwendet haben könnte. In der Klage wird unter anderem behauptet, Tan habe Apple-Mitarbeiter dazu aufgefordert, zu Bewerbungsgesprächen bei OpenAI Bauteile des Unternehmens mitzubringen. Apple wertet dies als Teil einer gezielten Vorgehensweise, um an interne Informationen zu gelangen.

Vorwürfe gegen weiteren ehemaligen Mitarbeiter

Neben Tan richtet sich die Klage auch gegen einen weiteren früheren Apple-Mitarbeiter. Nach Angaben des Konzerns soll dieser über einen mitgenommenen Computer nach seinem Wechsel zu OpenAI weiterhin Zugriff auf vertrauliche Daten seines ehemaligen Arbeitgebers gehabt haben. Apple sieht darin einen Verstoß gegen den Schutz von Unternehmensgeheimnissen. Weitere Details zu den betroffenen Informationen wurden in den bisherigen Angaben zur Klage nicht genannt.

Zusammenarbeit zwischen Apple und OpenAI

Trotz der rechtlichen Auseinandersetzung arbeiten Apple und OpenAI weiterhin in einem gemeinsamen Bereich zusammen. Die Unternehmen kooperieren bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz auf Apple-Geräten. So können Nutzer von iPhones Anfragen, die die Sprachassistentin Siri nicht beantworten kann, an ChatGPT weiterleiten lassen.

OpenAI weist Vorwürfe zurück

OpenAI wies die Anschuldigungen zurück. Das Unternehmen erklärte gegenüber Bloomberg, kein Interesse an den vertraulichen Informationen anderer Firmen zu haben. Der Fokus liege weiterhin darauf, innovative Technologien zu entwickeln.

(APA/red)