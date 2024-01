APA präsentiert Datenjournalismus-Modul

Dabei werden unterschiedliche Aspekte eines Themas per Daten erzählt. Fertig aufbereitet für den datenjournalistischen Einsatz. Von Politikerbezügen über Wahlergebnisse und Wahlumfragen bis hin zum aktuellen Stand der österreichischen Gasspeicher und der Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel in den Gemeinden. „Journalist:innen haben Zugang zu einer Vielzahl an öffentlich verfügbaren Rohdaten. Doch häufig müssen diese zeitintensiv bereinigt, für den journalistischen Einsatz optimiert und aktuell gehalten werden“, so Katharina Schell, stv. Chefredakteurin der APA. „Unser Daten-Modul beschleunigt journalistische Abläufe, indem es Datenfeeds stets aktuell hält und mit Visualisierungen und interaktiven Grafiken anreichert.“



„Es erleichtert die Coverage über Großereignisse ebenso wie jene über kurzfristig entstehende News, da wir schnellstmöglich die entsprechenden Daten aufbereiten und zur Weiterverwendung in verschiedenen Formaten bereitstellen”, konkretisiert Christian Haslacher, Leiter des Data + Graphics-Teams der APA.