APA erweitert NewsDesk um eigenes Infografik-Modul

Die österreichische Nachrichtenagentur APA hat ein eigenes Modul für Infografiken in ihrem NewsDesk eingeführt. Nutzer der Plattform erhalten damit direkten Zugriff auf die Infografiken der APA in sämtlichen Formaten und Einblick in die Planungen des Data+Graphics-Teams. Ziel der Integration ist eine optimierte Nutzung der Visualisierungen für redaktionelle und digitale Kanäle.

Übersicht und Flexibilität

Das neue Modul soll die Orientierung und den Zugriff auf die Infografiken erleichtern. Alle APA-Grafiken seit 2019 können dabei über eine Suchfunktion gezielt nach Themen oder Formaten gefiltert werden. Die Darstellung der Grafik-Slides soll nun übersichtlich als weiterklickbare Präsentationen erfolgen. Jede Grafik ist über einen Deep-Link direkt zugänglich, was die Weitergabe und Bearbeitung vereinfachen soll. Die mobile Optimierung zielt zudem auf einen einfachen Zugriff von unterwegs ab. Nutzer können die Grafiken direkt in ihrem eigenen Design einsehen und in ihr Content-Management-System integrieren. APA-Chefredakteurin Maria Scholl erklärt: „Mit dem neuen Modul haben wir eine Lösung geschaffen, die den Kunden und Redaktionen schnellere Abläufe, effiziente Planung und gezieltes Finden der richtigen Inhalte bei der Nutzung der Infografiken ermöglicht – ein wichtiger Schritt für unsere visuellen und datengetriebenen Angebote.“

Visuelle Orientierung

Die Infografiken der APA dienen seit Jahrzehnten als Instrument, um Inhalte wie Zahlen, Daten und Fakten darzustellen. Mit rund 1.600 Infografiken pro Jahr bietet die Agentur eine breite Auswahl an Visualisierungen für Print- und digitale Formate. Das Modul wurde auf Grundlage von Feedback aus jährlichen Kundenworkshops entwickelt und im Herbst 2025 ausgerollt. Mit der vollständigen Integration in den App-Switcher des APA-NewsDesk ist die Umstellung nun abgeschlossen.

(PA/red)